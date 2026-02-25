onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir İçerik Üreticisinin "Burası Denizli" Videosunda Paylaştığı Manzaralar Hayran Bıraktı

Bir İçerik Üreticisinin "Burası Denizli" Videosunda Paylaştığı Manzaralar Hayran Bıraktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
25.02.2026 - 12:30

İçerik Devam Ediyor

Türkiye'nin her köşesi, keşfedilmeyi bekleyen doğal harikalarla dolu. Bu eşsiz güzelliklerin birçoğunu burnumuzun dibinde olmasına rağmen bilmiyoruz. Bu sebeple de bu doğa harikalarının çoğu hak ettiği değeri görmüyor. Bu durum, sosyal medyanın da etkisiyle onları keşfedilmeyi bekleyen bir hazineye dönüştürüyor. 

'gulunalss' isimli içerik üreticisi Denizli'nin birbirineden güzel noktalarını paylaştı. Videodaki yerlerin güzelliği kendine hayran bırakırken, birçok kişinin seyahat rotasına eklendi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVG7n69iDTl/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki bu görüntülerdeki yerler nereler, gezmek isteyenler içn buraya bırakalım;

Peki bu görüntülerdeki yerler nereler, gezmek isteyenler içn buraya bırakalım;

  • İtalya ile karşılaştırılan yer: Pamukkale Travertenleri 

  • Tayland ile karşılaştırılan yer: Çivril Işıklı Gölü 

  • ABD ile karşılaştırılan yer: Çal Kısık Kanyonu

  • Nepal ile karşılaştırılan yer: İnceğiz Kanyonu (

  • İsviçre ile karşılaştırılan yer: Çameli şelaleleri ve yaylaları

  • Fransa ile karşılaştırılan yer: Laodikya Antik Kenti

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın