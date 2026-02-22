Kaç TL Bir Düğün? Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Efes'te "Düğün Hazırlığı" Görüntülerini Paylaştı

Ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Efes Antik Kenti, binlerce yıllık geçmişiyle hem ülkemizin hem dünyanın en görkemli arkeolojik mirasları arasında yer alıyor. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’na da ev sahipliği yapan bu antik kent her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor.

Bir sosyal medya kullanıcısı Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen düğün hazırlığının görüntülerini paylaştı. Görüntüler elbette oldukça tepki çekti.