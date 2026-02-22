onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Kaç TL Bir Düğün? Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Efes'te "Düğün Hazırlığı" Görüntülerini Paylaştı

Kaç TL Bir Düğün? Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Efes'te "Düğün Hazırlığı" Görüntülerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2026 - 13:24 Son Güncelleme: 22.02.2026 - 13:25

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Efes Antik Kenti, binlerce yıllık geçmişiyle hem ülkemizin hem dünyanın en görkemli arkeolojik mirasları arasında yer alıyor. Dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı’na da ev sahipliği yapan bu antik kent her yıl dünyanın dört bir yanından gelen turistleri ağırlıyor. 

Bir sosyal medya kullanıcısı Efes Antik Kenti'nde gerçekleştirilen düğün hazırlığının görüntülerini paylaştı. Görüntüler elbette oldukça tepki çekti.

Kaynak: https://video.twimg.com/ext_tw_video/...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Efes Antik Kenti'nde düğün yapılmasına izin veriliyor mu?

Efes Antik Kenti'nde düğün yapılmasına izin veriliyor mu?

Efes Antik Kenti'nde düğün, nişan veya sünnet töreni yapılmasına izin verilmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu konuda oldukça katı kuralları var. Sosyal medyada zaman zaman karşımıza çıkan 'Efes'te düğün' görselleri genellikle ya yanlış anlaşılmadan ibaret ya da çok özel izinlerle gerçekleştirilen kültürel ve turistik organizasyonlara ait görüntüler. Bakanlık, antik kentin tarihi dokusuna zarar verebileceği gerekçesiyle bireysel kutlamalara müsaade etmiyor. Sadece kruvaziyer gemi yolcuları için düzenlenen akşam yemekleri, klasik müzik konserleri, uluslararası kongrelerin gala yemekleri veya devlet protokolü etkinliklerine 'Süreli Kullanım Yönergesi' kapsamında izin veriliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın