onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yürüyerek Dünyayı Gezen Çift Türkiye'de Karşılaştıkları Misafirperverlik Karşısında Şaşkınlıklarını Paylaştı

Yürüyerek Dünyayı Gezen Çift Türkiye'de Karşılaştıkları Misafirperverlik Karşısında Şaşkınlıklarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
22.02.2026 - 12:08

İçerik Devam Ediyor

Milletimizin en köklü özelliklerinden biri, elbette misafirperverliği. Kültürümüze işleyen misafirperverlik, sadece bizler için değil, Türkiye’yi ziyaret eden her turist için unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Her birimize doğal olarak yüklenen bu ağırlama kültürü, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin Türkiye deneyimini unutulmaz kılıyor. 

Yürüyerek dünyayı gezen ve deneyimlerini 'sophietangtravels' isimli hesaplarından paylaşan çift, bir süredir Türkiye'de. İkili Türkiye'de karşılaştıkları misafirperverliği paylaşıyor. Paylaştıkları videolar kalpleri ısıtıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/sophietangt...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gittikleri evlerde yöresel lezzetlerimizle tanıştılar;

Coşkulu vedaları bile kalpleri ısıttı.

Benzer deneyimler yaşayan pek çok turist de o videolara benzer yorumlarda bulundu;

"Türk misafirperverliği 🥹"

"Türk misafirperverliği 🥹"

"Oruç tutarken bunu yapması inanılmaz 👏"

"Oruç tutarken bunu yapması inanılmaz 👏"
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Şu anda ben de Türkiye'de yürüyorum ve buradakiler muhteşem 😍😍☺️"

"Şu anda ben de Türkiye'de yürüyorum ve buradakiler muhteşem 😍😍☺️"

"Kesinlikle Türkiye'yi seviyorum. Ayrılmak istemiyorum 😂❤️"

"Kesinlikle Türkiye'yi seviyorum. Ayrılmak istemiyorum 😂❤️"

"Muhtemelen birbirinizin gününü güzelleştirdiniz. 🥰 Çok güzel 🥹"

"Muhtemelen birbirinizin gününü güzelleştirdiniz. 🥰 Çok güzel 🥹"

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın