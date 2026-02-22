Yürüyerek Dünyayı Gezen Çift Türkiye'de Karşılaştıkları Misafirperverlik Karşısında Şaşkınlıklarını Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/sophietangt...
Milletimizin en köklü özelliklerinden biri, elbette misafirperverliği. Kültürümüze işleyen misafirperverlik, sadece bizler için değil, Türkiye’yi ziyaret eden her turist için unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Her birimize doğal olarak yüklenen bu ağırlama kültürü, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin Türkiye deneyimini unutulmaz kılıyor.
Yürüyerek dünyayı gezen ve deneyimlerini 'sophietangtravels' isimli hesaplarından paylaşan çift, bir süredir Türkiye'de. İkili Türkiye'de karşılaştıkları misafirperverliği paylaşıyor. Paylaştıkları videolar kalpleri ısıtıyor.
Gittikleri evlerde yöresel lezzetlerimizle tanıştılar;
Coşkulu vedaları bile kalpleri ısıttı.
Benzer deneyimler yaşayan pek çok turist de o videolara benzer yorumlarda bulundu;
"Türk misafirperverliği 🥹"
"Oruç tutarken bunu yapması inanılmaz 👏"
"Şu anda ben de Türkiye'de yürüyorum ve buradakiler muhteşem 😍😍☺️"
"Kesinlikle Türkiye'yi seviyorum. Ayrılmak istemiyorum 😂❤️"
"Muhtemelen birbirinizin gününü güzelleştirdiniz. 🥰 Çok güzel 🥹"
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
