Yürüyerek Dünyayı Gezen Çift Türkiye'de Karşılaştıkları Misafirperverlik Karşısında Şaşkınlıklarını Paylaştı

Milletimizin en köklü özelliklerinden biri, elbette misafirperverliği. Kültürümüze işleyen misafirperverlik, sadece bizler için değil, Türkiye’yi ziyaret eden her turist için unutulmaz bir deneyime dönüşüyor. Her birimize doğal olarak yüklenen bu ağırlama kültürü, dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin Türkiye deneyimini unutulmaz kılıyor.

Yürüyerek dünyayı gezen ve deneyimlerini 'sophietangtravels' isimli hesaplarından paylaşan çift, bir süredir Türkiye'de. İkili Türkiye'de karşılaştıkları misafirperverliği paylaşıyor. Paylaştıkları videolar kalpleri ısıtıyor.