Şanlıurfa-Antalya Seferinde Duygusal Anlar: 42 Yıllık Pilotun Son, Kızının İlk Uçuşu Oldu

Antalya'da yaşayan 65 yaşındaki kaptan pilot Ali Akman Sarıhan, 42 yıllık uçuş kariyerinin son seferini kızı Cemresu Sarıhan ile birlikte gerçekleştirdi. Şanlıurfa-Antalya seferinde baba ile kızın aynı kokpitte görev yaptığı uçuşta duygusal anlar yaşandı. Babanın son uçuşu, mesleğe adım atan kızının ise ilk uçuşu oldu. Baba ve kızının duygusal konuşması yolcular tarafından alkışla karşılandı.
