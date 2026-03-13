İlber Ortaylı'nın Derste Eş Zamanlı Fransızca Çeviri Yaptığı Efsane Anısı

Candaş Tolga Işık, 'Siz bir metin okuyorsunuz derste. He ders anlatıyorsunuz. Size oradan bir öğrenci takılıyor. Yani Galatasaray'da Fransızca anlatılıyor ya ders. Ya ders diyor ki 'Ya hocam diyor sizin de Fransızcanız ne kadar şey kötüymüş, niye böyle yavaş yavaş anlatıyorsunuz?' Siz çağırıyorsunuz kitabı veriyorsunuz eline diyorsunuz ki 'Al sen çevir de o zaman görelim.' Metin Osmanlıca, siz Osmanlıca'dan Fransızca'ya çeviriyorsunuz. Doğru mu bu hikaye?' sorusunu sormuştu.

Ortaylı ise anısını, 'Yanlışlar var. Osmanlıca değil Almanca. Bir kitabı kullanmam icap etti. Ben de yani, Geveze'nin kitabı işte. İşte o Almanca metni takip ederken onları Fransızca vermem gerekti. Hafızamı zorluyorum tabii yavaş gidiyor. Kız çocuğunun biri de oradan kalktı 'Hocam yavaş okuyorsunuz ben okuyayım' dedi. Biraz fazla cesaret-i medeniye değil mi? 'Gel oku' dedim. 'Aaa bu Almanca' dedi. 'E tamam hadi güle güle' dedim. Sinir... Yani bu tip şeylere insan çok sinirleniyor.' sözleriyle anlatmıştı.