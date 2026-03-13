Haberler
İlber Ortaylı'nın Derste Eş Zamanlı Fransızca Çeviri Yaptığı Efsane Anısı

İlber Ortaylı'nın Derste Eş Zamanlı Fransızca Çeviri Yaptığı Efsane Anısı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 17:44

İlber Ortaylı yalnız akademik çalışmalarıyla değil, derslerde yaşanan ilginç anılarıyla da sık sık gündeme gelen isimlerden biriydi. Galatasaray Üniversitesi’nde verdiği derslerden birinde yaşanan olay ise yıllardır anlatılan anılar arasında yer alıyor. Ortaylı’nın dil hakimiyetini gösteren anılardan biri olarak hatırlanan anıyı, gelin tekrardan kendi ağzından dinleyelim.

Kaynak: Kafa TV / İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim

Reklam

Derste Almanca metni Fransızcaya çevirirken yaşanan ilginç an tekrar akıllara geldi.

Derste Almanca metni Fransızcaya çevirirken yaşanan ilginç an tekrar akıllara geldi.

İlber Ortaylı'nın ders sırasında Almanca bir metni takip ederek Fransızcaya çeviri yapması gerekiyordu. Öğrencilere metni anlatırken hem metni takip ediyor hem de eş zamanlı biçimde Fransızca açıklamalar yapıyordu.

Ünlü Tarihçi, 'İlber Ortaylı ile Cahille Sohbeti Kestim” programında Candaş Tolga Işık'a yıllar sonra bu anısını anlatmıştı. 13 Mart 2026'da hayatını kaybeden Ortaylı'nın eş zamanlı çeviri yaptığı anın hikayesi, tekrar akıllara geldi.

O anlara buradan ulaşabilirsiniz:

Candaş Tolga Işık, 'Siz bir metin okuyorsunuz derste. He ders anlatıyorsunuz. Size oradan bir öğrenci takılıyor. Yani Galatasaray'da Fransızca anlatılıyor ya ders. Ya ders diyor ki 'Ya hocam diyor sizin de Fransızcanız ne kadar şey kötüymüş, niye böyle yavaş yavaş anlatıyorsunuz?' Siz çağırıyorsunuz kitabı veriyorsunuz eline diyorsunuz ki 'Al sen çevir de o zaman görelim.' Metin Osmanlıca, siz Osmanlıca'dan Fransızca'ya çeviriyorsunuz. Doğru mu bu hikaye?' sorusunu sormuştu.

Ortaylı ise anısını, 'Yanlışlar var. Osmanlıca değil Almanca. Bir kitabı kullanmam icap etti. Ben de yani, Geveze'nin kitabı işte. İşte o Almanca metni takip ederken onları Fransızca vermem gerekti. Hafızamı zorluyorum tabii yavaş gidiyor. Kız çocuğunun biri de oradan kalktı 'Hocam yavaş okuyorsunuz ben okuyayım' dedi. Biraz fazla cesaret-i medeniye değil mi? 'Gel oku' dedim. 'Aaa bu Almanca' dedi. 'E tamam hadi güle güle' dedim. Sinir... Yani bu tip şeylere insan çok sinirleniyor.' sözleriyle anlatmıştı.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
