İlber Ortaylı'nın Yıllar Önce Bir Etkinlikte Söylediği Söz Yeniden Hatırlandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 16:29

Türkiye’nin en tanınmış tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan acı haber geldi. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören Ortaylı’nın son olarak entübe edildiği açıklanmıştı. Ünlü tarihçi 78 yaşında hayatını kaybetti. Ortaylı’nın yıllar önce bir etkinlikte söylediği söz ise yeniden hatırlandı.

"Mühim olan şey tayin edemeyeceğiniz bir ömrü verimli hale getirmek"

İlber Ortaylı’nın yıllar önce katıldığı bir etkinlikte söylediği sözlerden biri yeniden gündeme geldi. Ünlü tarihçi konuşmasında hayatın uzunluğundan çok nasıl değerlendirildiğinin önemli olduğunu vurgulamıştı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden İlber Ortaylı’nın bir haftadır hastanede tedavi gördüğü ve son olarak entübe edildiği açıklanmıştı. 13 Mart 2026 tarihinde ünlü tarihçinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'İlber Ortaylı'yı kaybettik.. Ailemizin büyüğü İlber Ortaylı'yı 13 Mart 2026 gününde kaybettik. Uzun süren ve giderek karmaşıklaşan sağlık sorunlarına rağmen hayata duyduğu merakı, insanlarla bir arada olma arzusu hiç azalmadı ve gücü yettiğince bildiği gibi yaşadı. Okurları, öğrencileri ve sevenleri onu hiçbir akademisyene nasip olmayacak büyüklükte bir sevgi ve saygıyla sarmaladılar. Onun adına derin bir şükran duyuyoruz. Cenazesiyle ilgili daha sonra paylaşacağız.' ifadelerini kullandı.

