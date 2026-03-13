Ufkunuzu Genişletecek: İlber Ortaylı'nın En Çok Okunan ve Sevilen Eserleri

Ufkunuzu Genişletecek: İlber Ortaylı'nın En Çok Okunan ve Sevilen Eserleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.03.2026 - 17:06

Türkiye’de tarih denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri hiç şüphesiz İlber Ortaylı. Akademik çalışmaları ve televizyon programlarının yanı sıra kaleme aldığı kitaplarla da geniş bir okur kitlesine ulaşmayı başaran Ortaylı, tarih bilgisini anlaşılır bir dille aktaran tarihçiler arasında yer alıyor. Osmanlı tarihi, modernleşme süreci ve Türkiye’nin yakın tarihi üzerine yazdığı eserler yıllardır ilgiyle okunuyor.

Gelin İlber Ortaylı’nın en sevilen ve en çok okunan eserlerine yakından bakalım.

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

Bir Ömür Nasıl Yaşanır?

İlber Ortaylı bu kitapta hayat tecrübelerini, eğitim anlayışını ve kültürel birikimin önemini anlatıyor. Okura yalnızca tarih bilgisi değil, aynı zamanda iyi bir hayat kurmak için gerekli alışkanlıklar ve düşünme biçimleri üzerine öneriler sunuyor.

Türkiye'nin Yakın Tarihi

Türkiye'nin Yakın Tarihi

Bu eser, Cumhuriyet döneminden günümüze uzanan siyasi ve toplumsal gelişmeleri ele alıyor. Anayasa tartışmalarından darbeler dönemine, dış politikadan Türkiye’nin modernleşme sürecine kadar birçok önemli olay Ortaylı’nın yorumlarıyla anlatılıyor.

İlber Ortaylı Seyahatnamesi

İlber Ortaylı Seyahatnamesi

Ortaylı’nın yıllar boyunca yaptığı seyahatlerden oluşan notları içeren bu kitap, tarih ile gezi anlatısını bir araya getiriyor. Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan farklı coğrafyalarda gördüğü şehirleri, kültürleri ve tarihî mekânları kendi gözlemleriyle aktarıyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Gazi Mustafa Kemal Atatürk

İlber Ortaylı bu eserinde Atatürk’ün askeri ve siyasi liderliğini tarihsel bağlam içinde değerlendiriyor. Cumhuriyet’in kuruluş süreci, Atatürk’ün düşünce dünyası ve dünya tarihindeki yeri kitapta detaylı biçimde ele alınıyor.

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı 1923-2023

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı 1923-2023

Cumhuriyet’in kuruluşundan günümüze kadar geçen yüz yıllık süreçte Türkiye’nin yaşadığı dönüşüm bu kitapta ele alınıyor. Eserde Cumhuriyet’in ilanından itibaren devlet yapısındaki değişimler, siyasi gelişmeler ve toplumsal dönüşüm ayrıntılı biçimde inceleniyor.

Defterimden Portreler

Defterimden Portreler

Defterimden Portreler, İlber Ortaylı’nın tarih boyunca öne çıkan kişiler hakkında kaleme aldığı yazılardan oluşuyor. Kitapta tarihçiler, devlet adamları ve entelektüeller hakkında değerlendirmeler yer alıyor. Ortaylı’nın tanıdığı akademisyenler ve önemli kişilikler hakkında gözlemleri de eserde dikkat çeken bölümler arasında bulunuyor.

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

İlber Ortaylı’nın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyıldaki modernleşme sürecini anlatıyor. Siyasi, toplumsal ve kültürel dönüşümlerin ele alındığı eser, Osmanlı’nın Batı ile ilişkileri ve reform sürecini anlamak isteyenler için temel kaynaklardan biri olarak görülüyor.

Türklerin Tarihi (1 ve 2)

Türklerin Tarihi (1 ve 2)

Türklerin Tarihi serisi, Orta Asya’dan Anadolu’ya uzanan geniş bir tarihsel süreci ele alıyor. Göçebe Türk topluluklarının ortaya çıkışı, Orta Asya’daki devletler, Anadolu’ya göç süreci ve Türklerin kurduğu uygarlıklar detaylı şekilde inceleniyor. Türk tarihinin kökenlerini ve gelişimini anlamak isteyen okurlar için kapsamlı bir çalışma olarak değerlendiriliyor.

Tarihin İzinde

Tarihin İzinde

Tarihin İzinde, Ortaylı’nın tarih alanında en çok merak edilen sorulara verdiği yanıtları içeren bir eser. Kitapta Osmanlı tarihi, dünya tarihi ve Türkiye’nin geçmişine dair birçok konu ele alınıyor. Okurların sıkça sorduğu sorulara verilen yanıtlar sayesinde tarih konularına farklı bir bakış açısı kazandırıyor.

Osmanlı Toplumunda Aile

Osmanlı Toplumunda Aile

Osmanlı Toplumunda Aile, Osmanlı İmparatorluğu’ndaki aile yapısını ele alan önemli çalışmalardan biri. Kitapta aile hukuku, evlilik, miras sistemi ve Osmanlı toplumundaki sosyal yapı gibi konular inceleniyor. Osmanlı toplumunun gündelik yaşamını anlamak isteyen okurlar için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı

Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı

Osmanlı’da kadı kurumunun işleyişini ele alan bu akademik çalışma, Osmanlı hukuk sistemini ayrıntılı biçimde inceliyor. Kadıların görevleri, yargı sistemi içindeki yerleri ve mahkemelerin nasıl çalıştığı arşiv kaynaklarıyla anlatılıyor.

İlber Ortaylı’nın Tüm Eserleri

İlber Ortaylı’nın Tüm Eserleri

  • 1974 – Tanzimat'tan Sonra Mahallî İdareler

  • 1978 – Türkiye'de Belediyeciliğin Evrimi (İlhan Tekeli ile)

  • 1979 – Türkiye İdare Tarihi

  • 1980 – Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu

  • 1981 – Gelenekten Geleceğe

  • 1983 – İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı

  • 1985 – Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği

  • 1986 – İstanbul'dan Sayfalar

  • 1994 – Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devleti'nde Kadı

  • 1996 – Türkiye İdare Tarihine Giriş

  • 2000 – Osmanlı Aile Yapısı

  • 2001 – Tarihin Sınırlarına Yolculuk

  • 2001 – Osmanlı İmparatorluğu'nda İktisadî ve Sosyal Değişim

  • 2002 – Osmanlı Mirasından Cumhuriyet Türkiyesi'ne (Taha Akyol ile)

  • 2004 – Osmanlı Barışı

  • 2005 – Barış Köprüleri: Dünya'ya Açılan Türk Okulları

  • 2006 – Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek 1

  • 2006 – Kırk Ambar Sohbetleri

  • 2006 – Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek 2

  • 2007 – Eski Dünya Seyahatnamesi

  • 2007 – Yahudilik Tarihi (Ahmet Almaz ile)

  • 2007 – Avrupa ve Biz

  • 2007 – Batılılaşma Yolunda

  • 2007 – Osmanlı'yı Yeniden Keşfetmek 3

  • 2007 – Mekân ve Olaylarıyla Topkapı Sarayı

  • 2008 – Osmanlı Sarayında Hayat

  • 2008 – Tarihimiz ve Biz

  • 2008 – Tarihin İzinde

  • 2009 – Tarihin Işığında

  • 2010 – Türkiye'nin Yakın Tarihi

  • 2011 – Defterimden Portreler

  • 2011 – Tarihin Gölgesinde (Taha Akyol ile)

  • 2012 – Yakın Tarihin Gerçekleri

  • 2012 – Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 1923-2023

  • 2013 – İlber Ortaylı Seyahatnamesi

  • 2014 – İmparatorluğun Son Nefesi

  • 2014 – Eski Dünya Seyahatnamesi

  • 2015 – Türklerin Tarihi

  • 2016 – Türklerin Tarihi: Anadolu'nun Bozkırlarından Avrupa'nın İçlerine

  • 2016 – İttihat ve Terakki

  • 2016 – Hukuk ve İdare Adamı Olarak Osmanlı Devletinde Kadı

  • 2016 – Osmanlı’ya Bakmak Osmanlı Çağdaşlaşması

  • 2016 – İstanbul'dan Sayfalar

  • 2017 – Türklerin Altın Çağı

  • 2017 – Tarihe Yön Veren 100 Lider

  • 2018 – Gazi Mustafa Kemal Atatürk

  • 2019 – Bir Ömür Nasıl Yaşanır

  • 2020 – Türklerin Tarihi

  • 2021 – Yakın Tarihin Gerçekleri

  • 2022 – İnsan Geleceğini Nasıl Kurar

  • 2022 – Türklerin Tarihi 2

  • 2023 – 1923 Cumhuriyetin İlk Yüzyılı 2023

  • 2024 – Avrupa ve Biz - Geçmişten Günümüze

  • 2025 – Fatih Sultan Mehmed: Doğunun ve Batının Efendisi

  • 2025 – Cumhuriyet'in İlk Sabahı (Gökçe Akgül ve Şermin Yaşar ile)

  • 2025 – Kuruluş: Cumhuriyet'e Giden Yol

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
