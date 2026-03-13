onedio
Oğuzhan Alpdoğan "Hanımın Sülalesinin Evinden Çıkmayan Enişte" Skeciye Sosyolojik Tespite Doyurdu

Oğuzhan Kaya
13.03.2026 - 13:56

Son yıllarda çektiği videolarla öne çıkan fenomenlerden Oğuzhan Alpdoğan videolarına devam ediyor. Ramazan ayı boyunca çektiği videolarla sosyolojik tespite doyuran Alpdoğan bu kez enişteleri kafaya taktı. Ramazan ayı boyunca eşinin akrabalarının evinden çıkmayan enişte tiplemesini canlandırdı.

Öne çıkan yorumlar şöyle;

* Bu ülkede az liyakat olsaydı bu adamı Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünün başına getirirlerdi :))

* olmak istediğimiz kişilik

* Karısı da demez ki bir gün de annenleri çağıralım. Adam zorla koca ramazan bir kere annesini çağırabilir. Gelince de karısı surat yapar. Hiç şaşmaz.

*Düğünlerin aranan adamı, yolda kalanın taksisi, cenazenin pide yaptıranı, başı sıkışanın dostu, her buluşmada aranan adam… Vallahi tanıdık geldi.

