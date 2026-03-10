onedio
Bir Pilot Uçuş Sırasında Dünyanın En Büyüleyici Görüntüsü Olan Kuzey Işıklarını Görüntüledi

Pelin Yelda Göktepe
10.03.2026 - 21:10

Kuzey Işıkları, dünyanın en etkileyici ve büyüleyici doğa olaylarından biri. Bu olağanüstü doğa olayını izlemek için her yıl dünyanın dört bir yanından sayısız turist, bu görüntünün izlenebileceği noktalara seyahat ediyor. Fakat bazen çeşitli talihsizlikler sebebiyle bu görüntüyü yakalayamadan dönenler de oluyor. 

Bir pilot Norveç üzerinden uçarken, Kuzey Işıklarını görüntüledi. Ortaya çıkan o muazzam görüntüye 'dünyanın en iyi ofis manzarası' yorumları yapıldı.

Kuzey Işıkları nerelerde izlenir?

  • Norveç (Tromsø ve Lofoten Adaları): 'Kuzey Işıkları'nın başkenti' olarak bilinir ve çok popülerdir.

  • İzlanda: Adanın hemen her yerinden ışıkları görmek mümkündür; ayrıca buz mağaraları ve şelalelerle harika manzaralar sunar.

  • Finlandiya (Laponya/Lapland): Rovaniemi ve çevresinde, cam iglolarda kalarak gökyüzünü izleyebilirsiniz.

  • İsveç (Abisko): Çevredeki dağlar sayesinde bulutluluk oranı düşüktür, bu da gökyüzünün daha açık olmasını sağlar.

  • Kanada (Yellowknife ve Yukon): Kuzey Amerika'da ışıkların en parlak görüldüğü noktalardandır.

  • Alaska (Fairbanks): Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en iyi gözlem noktasıdır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı'ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
