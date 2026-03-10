Bir Pilot Uçuş Sırasında Dünyanın En Büyüleyici Görüntüsü Olan Kuzey Işıklarını Görüntüledi

Kuzey Işıkları, dünyanın en etkileyici ve büyüleyici doğa olaylarından biri. Bu olağanüstü doğa olayını izlemek için her yıl dünyanın dört bir yanından sayısız turist, bu görüntünün izlenebileceği noktalara seyahat ediyor. Fakat bazen çeşitli talihsizlikler sebebiyle bu görüntüyü yakalayamadan dönenler de oluyor.

Bir pilot Norveç üzerinden uçarken, Kuzey Işıklarını görüntüledi. Ortaya çıkan o muazzam görüntüye 'dünyanın en iyi ofis manzarası' yorumları yapıldı.