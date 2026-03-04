onedio
Dağcılık Yapan Bir Kadın Instagram'da Paylaştığı Fotoğraflarla Dağcılığın Gerçek Yüzünü Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.03.2026 - 08:39 Son Güncelleme: 04.03.2026 - 08:43

Dağcılık, en heyecan verici ve ilgi çekici aktivitelerden biri. Bu eşsiz hobi, adrenalin tutkunlarının vazgeçilmezi. Dağların zorlu koşullarına meydan okuyan ve zirveye ulaşmayı hedefleyen dağcılar, doğanın en güzel ve en vahşi yüzüyle karşı karşıya kalıyorlar. Bu deneyim, onlara hem fiziksel hem de zihinsel bir meydan okuma sunuyor. Tek rakibiniz tamamen kendiniz oluyorsunuz. Bu yüzden, dağcılık dünyanın en ilginç hobilerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Dağcılık yapan bir kadın Instagram'da paylaştığı renkli fotoğrafların yanında, aslında yaşadığı acı tecrübeleri paylaştı. Paylaştığı fotoğraflar dağcılığın gerçek yüzünü gösterdi.

Video, yüksek irtifa dağcılığının "görünmeyen" ve oldukça sert olan yüzünü net bir şekilde özetliyor. Dağcıların yaşadığı bu yaralanmaların her birinin spesifik, fiziksel ve çevresel nedenleri vardır;

  • Dudak ve Cilt Hasarı: Yüksek irtifadaki aşırı kuru hava, dondurucu soğuk ve kardan yansıyan şiddetli UV ışınlarıderiyi yakıp çatlatır.

  • Ayaktaki Su Toplamaları: Sert dağcılık botlarının içinde saatlerce süren sürtünme ve nem (ter), derinin su toplayıp soyulmasına neden olur.

  • Tırnak Kayıpları: Özellikle iniş sırasında ayak parmaklarının sürekli botun ucuna çarpmasıyla oluşan mikro travmalar, tırnak altında kan toplanmasına ve tırnağın düşmesine yol açar.

  • Vücut Morlukları: Tırmanış esnasında kayalara çarpmak, ağır ekipman taşımak ve düşük oksijen nedeniyle kan dolaşımındaki değişimler vücutta kolayca morluk oluşturur.

  • Yüzdeki Şişlikler (Ödem): Düşük basınç ve oksijen azlığına bağlı olarak vücudun dokularda sıvı tutması, özellikle yüz ve göz çevresinde belirgin şişlikler yapar.

