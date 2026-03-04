onedio
Fenomen Dizi Taşacak Bu Deniz, Trabzon Meclisi'nde Tartışma Yarattı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
04.03.2026 - 09:12

TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in çekim yeri Trabzon Meclisi'ne taşındı. Ortahisar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serdar Çebi, dizi çekimlerinin yalnızca Sürmene'de yapılıyor gibi lanse edilmesine tepki gösterdi.

KAYNAK: Trabzon 360 Haber

Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in çekim yerleri Trabzon Meclisi'nde polemiğe neden oldu.

Sezonun en iddialı dizisi Taşacak Bu Deniz'in çekimleri Trabzon'da devam ediyor. Trabzon'un Sürmene ve Araklı ilçelerindeki çekimler sosyal medyada sık sık gündem olsa da Ortahisar Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Serdar Çebi, bir yanlış anlaşılmayı meclise taşıdı. 

Taşacak Bu Deniz'in çekimlerinin yalnızca Sürmene'de yapıldığının lanse edildiğini öne süren Serdar Çebi, dizi setinin büyük kısmının Araklı'da kurulduğunu belirtip Araklı'nın öne çıkarılması gerektiğini açıkladı.

Trabzon Meclisi'ndeki Taşacak Bu Deniz tartışmasını buradan izleyebilisiniz:

