Fenomen Dizi Taşacak Bu Deniz, Trabzon Meclisi'nde Tartışma Yarattı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Reyting rekortmeni Taşacak Bu Deniz'in çekim yerleri Trabzon Meclisi'nde polemiğe neden oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Trabzon Meclisi'ndeki Taşacak Bu Deniz tartışmasını buradan izleyebilisiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın