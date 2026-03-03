onedio
Drone Pilotu, Eşref Rüya'daki Bir Sahneyi Tek Seferde Çekti

Eşref Rüya
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
03.03.2026 - 15:39

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünde bir sahne için drone kullanıldı. Drone pilotu Oğuz Albayrak, Eşref Rüya'da tek seferde çektiği sahnenin kamera arkasını yayınladı.

Drone pilotu Oğuz Albayrak, Eşref Rüya dizisindeki bir sahnenin perde arkasını paylaştı.

Oğuz Albayrak, Eşref Rüya dizisinde drone ile tek plan olarak çektiği sahnenin kamera arkası görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Albayrak’ın kumandasında gerçekleştirilen çekimde sahne, herhangi bir kesme yapılmadan baştan sona havadan kaydedildi. 

Tek plan çekimin sorunsuz ilerleyebilmesi için oyuncuların ve set ekibinin senkronize şekilde hareket ettiği görülürken, sahnenin arkasındaki titiz planlama da dikkat çekti.

Eşref Rüya'nın drone kullanılarak çekilen o sahnesini buradan izleyebilirsiniz:

