Drone Pilotu, Eşref Rüya'daki Bir Sahneyi Tek Seferde Çekti
Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünde bir sahne için drone kullanıldı. Drone pilotu Oğuz Albayrak, Eşref Rüya'da tek seferde çektiği sahnenin kamera arkasını yayınladı.
Drone pilotu Oğuz Albayrak, Eşref Rüya dizisindeki bir sahnenin perde arkasını paylaştı.
Eşref Rüya'nın drone kullanılarak çekilen o sahnesini buradan izleyebilirsiniz:
