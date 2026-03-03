onedio
Amazon Bahar Fırsatları'nda Son 90 Günün En Düşük Fiyatlarına Sahip 13 Ürünü

Amazon Bahar Fırsatları'nda Son 90 Günün En Düşük Fiyatlarına Sahip 13 Ürünü

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
03.03.2026 - 15:39

Amazon Bahar Fırsatları ve Mart ayı indirimleri tam gaz devam ederken, grafiklerin en aşağıyı gösterdiği o anı yakaladık! Teknolojiden mutfağa, ev bakımından hobi dünyasına kadar listenizde olan o ürünler şu an son 3 ayın en uygun fiyat etiketine sahip. İşte cüzdan dostu, 'iyi ki şimdi aldım' dedirtecek o liste:

Bu içerik 03.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Geleceğin teknolojisi cebinizde: Samsung Galaxy A36 5G şimdi son 90 günün en düşük fiyatında!

256GB depolama alanı ve uzun yıllar güncelleme garantisi sunan bu güçlü akıllı telefon, Amazon fırsatlarıyla yılın en iyi fiyat seviyesine geriledi.

Amazon Bahar Fırsatları sayesinde 16.899 TL. 

Samsung Galaxy A36 5G Akıllı Telefon

Apple dünyasına en şık giriş: iPhone 16 Plus (256 GB) dev indirimle satışta!

Geniş ekranı ve büyüleyici deniz mavisi rengiyle dikkat çeken iPhone 16 Plus, son 3 ayın en ulaşılabilir fiyatıyla sepetlere girmeyi bekliyor.

Fiyatı  74.499 TL yerine 70.049 TL. 

Apple iPhone 16 Plus (256 GB) - Deniz Mavisi

Gökyüzünü keşfedin: DJI Mini 4K Fly More Combo paketinde kaçırılmayacak fırsat!

Efsanevi çekim kalitesi sunan DJI drone seti, ek aksesuarlarıyla birlikte son 90 günün en avantajlı fiyat etiketiyle listemizde.

Amazon Bahar Fırsatları sayesinde 17.999 TL. 

DJI Mini 4K Fly More Combo Drone Seti

İçecekler hep ilk anki gibi: Stanley Quencher termos bardak dip fiyatta!

Günün her anında yanınızdan ayırmadığınız 1.18 litrelik bu ikonik Stanley, Bahar Fırsatları kapsamında yılın en düşük fiyatıyla karşımızda.

Stanley Quencher Pipetli Termos Bardak 1.18 L

Miniklerin ilk sürüş keyfi: Scoot & Ride Highwaykick 1 scooter indirimde!

Oturaklı yapısıyla denge bisikletine dönüşen bu ödüllü çocuk scooter'ı, şu an piyasadaki son 3 ayın en iyi fiyat avantajıyla sizi bekliyor.

Amazon Bahar Fırsatları sayesinde 7400 TL yerine 6.374 TL. 

Scoot & Ride Highwaykick 1 Çocuk Scooter'ı

Profesyonel ağız bakımı: H2ofloss şarjlı kablosuz ağız duşu şimdi indirimde!

5 farklı modu ve 6 başlığıyla diş sağlığınızı bir üst seviyeye taşıyan bu şarjlı ağız duşu, Mart ayına özel son 90 günün en düşük fiyatında.

Fiyatı 2099 TL. 

H2ofloss Şarjlı Kablosuz Ağız Duşu

Hızlı ve güvenli şarj: Apple 30 W Type-C şarj adaptörü fırsatı!

Cihazlarınızı en verimli şekilde şarj etmenizi sağlayan orijinal Apple 30W adaptör, Amazon indirimleriyle yılın en dip fiyatına düştü.

İndirimle sadece 1.929 TL. 

Apple 30 W Type-C Şarj Adaptörü

Mutfakta Alman kalitesi: Fissler Alaska 6 parça bıçak seti indirimde!

Ahşap bloğuyla mutfağınıza şıklık, keskinliğiyle hız katacak bu Fissler bıçak seti, son 90 günün en uygun fiyatıyla mutfak şeflerini bekliyor.

7.899 TL yerine 5.529 TL. 

Fissler Alaska Ahşap Bloklu Bıçak Seti

Kusursuz bakım seti: Philips All-in-One Trimmer 7000 serisi dev indirimle sepetlerde!

13 farklı başlığı ve BeardSense teknolojisiyle komple bakım sunan bu set, Mart fırsatları kapsamında son 3 ayın en iyi fiyatıyla satışta.

Amazon Bahar Fırsatları sayesinde 2.937 TL. 

Philips All-in-One Trimmer 13'ü 1 Arada Bakım Seti

Evinizin havasını değiştirin: Philips Hue Bloom V4 akıllı aydınlatma indirimde!

Bluetooth özellikli ve milyonlarca renk seçeneği sunan bu dekoratif beyaz LED aydınlatma, son 90 günün en düşük fiyatıyla evinize renk katmaya hazır.

Fiyatı 2.899 TL yerine şimdi 2.569 TL. 

Philips Hue Bloom V4 Beyaz LED Aydınlatma

Temizlikte dev stok: Ariel Dağ Esintisi 12 kg toz deterjan en iyi fiyatla!

Renklilere özel hızlı çözünen formülüyle 12 kilogramlık dev paket Ariel deterjan, Bahar Fırsatları sayesinde son 3 ayın en ulaşılabilir fiyatında.

İndirimle sadece 519 TL. 

Ariel Dağ Esintisi Renklilere Özel 12 kg Toz Deterjan

Gülüşünüzü tazeleyin: Oral-B Cross Action 9 adet yedek başlıkta dev indirim!

Uzun süre yedek başlık derdini unutturacak 9’lu avantaj paketi, Amazon Bahar Fırsatları kapsamında son 90 günün en ulaşılabilir fiyat seviyesine geriledi.

Amazon Bahar Fırsatları sayesinde 962 TL. 

Oral-B Cross Action Şarjlı Diş Fırçası Yedek Başlığı 9 Adet

Oyunun içinde hissedin: Corsair HS80 RGB kablosuz oyuncu kulaklığı indirimde!

Dolby Atmos desteği ve üstün ses kalitesiyle profesyonel oyuncuların favorisi olan bu beyaz şıklık, son 3 ayın en düşük fiyat etiketiyle oyun tutkunlarını bekliyor.

Fiyatı 6.171 TL. 

Corsair HS80 RGB Kablosuz Oyuncu Kulaklığı Beyaz

