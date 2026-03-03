Amazon Bahar Fırsatları'nda Son 90 Günün En Düşük Fiyatlarına Sahip 13 Ürünü
Amazon Bahar Fırsatları ve Mart ayı indirimleri tam gaz devam ederken, grafiklerin en aşağıyı gösterdiği o anı yakaladık! Teknolojiden mutfağa, ev bakımından hobi dünyasına kadar listenizde olan o ürünler şu an son 3 ayın en uygun fiyat etiketine sahip. İşte cüzdan dostu, 'iyi ki şimdi aldım' dedirtecek o liste:
Bu içerik 03.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Geleceğin teknolojisi cebinizde: Samsung Galaxy A36 5G şimdi son 90 günün en düşük fiyatında!
Apple dünyasına en şık giriş: iPhone 16 Plus (256 GB) dev indirimle satışta!
Gökyüzünü keşfedin: DJI Mini 4K Fly More Combo paketinde kaçırılmayacak fırsat!
İçecekler hep ilk anki gibi: Stanley Quencher termos bardak dip fiyatta!
Miniklerin ilk sürüş keyfi: Scoot & Ride Highwaykick 1 scooter indirimde!
Profesyonel ağız bakımı: H2ofloss şarjlı kablosuz ağız duşu şimdi indirimde!
Hızlı ve güvenli şarj: Apple 30 W Type-C şarj adaptörü fırsatı!
Mutfakta Alman kalitesi: Fissler Alaska 6 parça bıçak seti indirimde!
Kusursuz bakım seti: Philips All-in-One Trimmer 7000 serisi dev indirimle sepetlerde!
Evinizin havasını değiştirin: Philips Hue Bloom V4 akıllı aydınlatma indirimde!
Temizlikte dev stok: Ariel Dağ Esintisi 12 kg toz deterjan en iyi fiyatla!
Gülüşünüzü tazeleyin: Oral-B Cross Action 9 adet yedek başlıkta dev indirim!
Oyunun içinde hissedin: Corsair HS80 RGB kablosuz oyuncu kulaklığı indirimde!
