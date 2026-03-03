onedio
Bir Astrolog Mart Ayında Parayı Bulacak Burçları Açıkladı

Metehan Bozkurt
03.03.2026 - 16:17

Mart ayıyla birlikte finansal anlamda şansın kapıyı çalacağı bir dönem başlıyor. Astrolog Tuğba Karadayı, özellikle maddi konularda yüzü gülecek bazı burçlara dikkat çekti. Beklenen bir ödeme, yeni bir iş fırsatı ya da sürpriz bir kazanç gündeme gelebilir.

Astrolog Tuğba Karadayı, Mart ayında parayı bulacak burçları açıkladı.

Listede sırasıyla Balık, Akrep, Yengeç ve Başak yer aldı.

Metehan Bozkurt
