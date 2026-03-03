onedio
article/comments
article/share
Tıkalı Lavaboları Açmanın 4 Pratik Yolu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.03.2026 - 14:14

Lavabodan suyun yavaş akması çoğu zaman küçük bir birikimin habercisidir. Yağ, sabun artıkları ve saç telleri zamanla gideri daraltarak tıkanıklığa yol açar. Basit yöntemlerle bu sorunu büyümeden çözmek ise çoğu zaman mümkündür.

İşte en pratik lavabo açma yöntemleri...

Mutfak ve banyo lavabolarında zamanla biriken yağ, sabun artıkları ve saç telleri suyun akışını yavaşlatır, ardından tamamen durdurur.

Basit gibi görünen bu sorun, doğru yöntem uygulanmadığında daha büyük tesisat problemlerine yol açabilir.

İşte evde kolayca uygulanabilecek ve çoğu zaman sonuç veren dört etkili yöntem:

1. Kaynar Su Yöntemi

Özellikle mutfak lavabolarında biriken yağ kalıntıları tıkanıklığın başlıca nedenidir. Bir kettle dolusu kaynar suyu lavaboya yavaş yavaş dökmek, boru iç yüzeyine yapışmış yağın çözülmesine yardımcı olur.

Bu yöntem hafif ve yeni oluşmuş tıkanıklıklarda etkilidir. Ancak plastik borularda aşırı sıcak su kullanımına dikkat edilmelidir.

2. Karbonat ve Sirke Karışımı

Doğal ve kimyasal içermeyen bir alternatif arayanlar için en bilinen yöntemlerden biridir. Lavabo giderine yarım su bardağı karbonat döküldükten sonra üzerine bir su bardağı sirke eklenir. Köpürme reaksiyonu başladıktan sonra gider ağzı kapatılır ve yaklaşık 15–20 dakika beklenir.

Ardından sıcak su dökülerek boru içindeki kalıntıların akması sağlanır. Hafif ve orta düzey tıkanıklıklarda işe yarar.

3. Pompa (Vakum) Kullanımı

Mekanik müdahale gerektiren durumlarda en pratik çözümlerden biri pompadır. Lavabo giderini tamamen kaplayacak şekilde yerleştirilen pompa, yukarı-aşağı hareketlerle boru içindeki basıncı değiştirir ve tıkanıklığı yerinden oynatır.

Bu yöntem özellikle saç ve sabun kalıntısı kaynaklı tıkanmalarda etkilidir. İşlem sırasında taşma riskine karşı lavabo taşma deliği kapatılmalıdır.

4. Sifon Temizliği

Sorun çoğu zaman lavabonun altındaki sifon bölümünde biriken atıklardan kaynaklanır. Altına bir kova yerleştirilerek sifon dikkatlice sökülür ve içi temizlenir. Biriken kalıntılar çıkarıldıktan sonra parçalar yerine düzgün şekilde takılmalıdır.

