3 Mart 12 Derece Başak Burcunda Ay Tutulması

Hem teslimiyet hem çaba bir arada ilerliyor. Yolunuzdan ve kararlarınızdan eminseniz, ödülleri toplarsınız. Türkiye haritasında tutulmanın Güneşi, Uranüs’ün üzerinde ilerleyecek. Diplomatik ilişkilerin yön değiştirdiğini ve ülkemizin önemli bir eşikte olacağını söyleyebilirim.

3 Mart tutulmasındaki dereceyle 2007 yılındaki tutulmanın derecesi aynı; yani 19 yıllık döngü de böylelikle kapanıyor. Ayrıca 2016 yılında gerçekleşen Güneş tutulmasının da izlerini taşıyor olacak. O dönemde yaşamış olduğunuz olayları gözden geçirmek iyi olabilir. Çünkü Ay düğümleri 12 derece Başak-Balık aksında ilerliyordu. Hem kolektifi hem de ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiriyor.

Örneğin: O tarihte çocuğunuz olduysa, artık hayatında yeni bir evreye geçecek demektir.

İşe girdiyseniz, emekliliğinizi talep edebilirsiniz.

Evlendiyseniz ve işler yolunda gitmiyorsa, boşanma kararı aldırabilir.

Ya da o tarihte boşandıysanız, ikinci baharınızı yaşayabilirsiniz demek oluyor.

Aslında köklü bir şekilde rutinimizde olan ne varsa değiştirebileceğimiz bir paragraftayız. Bir nevi geçmişle vedalaşma eşiğinde, yarım kalan ne varsa tamamlama evresindeyiz. Tıpkı hasat zamanındaki gibi ürünleri topluyormuşçasına özenli, dikkatli ve özverili olmalıyız. Kişisel önceliklere göre davranırken toplumun düzenine ve ortak önceliklere uyum göstermeliyiz. Kusurlara ve hatalara değil de, onların ardında duran faydalara odaklanmalı ve eksiklerimizi tamamlamalıyız.