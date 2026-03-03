3 Mart 12 Derece Başak Burcunda Ay Tutulması

Kibirden ve örtülü mağduriyetten kaçınmalıyız. Kuralları kendimize göre değil de evrensel değerlere göre uygulamalıyız. Amacımız hükümdarlık kurmak değil, masumiyeti korumak ve adil olan safta yer almak olmalı.
Başak tutulması ülkemiz haritasında yeni bir dönemi de başlatıyor. Çağrıya kulak verilirse, geçmişin acı tablosu silinebilir! En azından bunun için olumlu adımlar atılır. Toplum olarak uyanış ve bilinçsel sıçrama etkisinde bir tutulma. Ay düğümleri ters aksda kavuşurken, Merkür 20 derece Balık burcunda retro gerçekleştirecek. Venüs ise transitte Balık burcunun 26 derecesinde T.C haritasındaki natal Jüpiter'e üçgen açıyla eşlik edecek. Şefkat ve iyilik kötülüğe galip gelirken çeşitli oyunların ve kumpasların yetersiz olacağa benziyor.
Dış ticaret ve olan bağımlılığımızda kırılmalar yaşanacak. Kendi topraklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu daha derin bir yerden algılayacağız. Tarım, zirai ilaçlar ve hayvancılık öne çıkan konuların başında yer alacak. Enstitü ve kooperatiflerle ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir. Topraktan yeni değerli madenler bulunabilir ve ülke ekonomisine katkı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca siyasi alanda istifalar, halkın beklentilerinin değişimi, işçilerin daha geniş haklara ulaşabilmek için talebi, sağlık sektöründe yeni ilaçların piyasaya sürümü ve genetik hastalıkların tedavileri için buluşlar gündeme gelebilir.
Dünyada gıda zincirinde yapay olanın kışkırtıcı biçimde öne çıktığını görebiliriz. Hatta kabul görmesi için cazibesini artırabilirler. Vitamin gibi kapsül besinler piyasaya demo halinde sürülebilir. İktidar ve muhalefet arasında kabine değiş tokuşları şaşırtıcı olacağa benziyor. Saflar değişir ve TBMM içinde yeni kararlar alınır gibi. Ek olarak, bulaşıcı ve ateşli zührevi hastalıklarda artış görülebilir. Tarımda böcek, çekirge ve mahsule zarar veren istilacı haşaratlar artabilir.
Özetle, bu ay tutulması medeniyetin faydalı biçimde reformist bir yerden inşa edildiğini ve insan gücünün ne kadar kıymetli olduğunu yeniden herkese hatırlatacak. Başak tutulması aynı zamanda karmadan gelen borçlar, karmik hesaplaşmalar ve bunların nasıl çözüleceği ile ilintili. Yaşamınızı temize çekmek için geçmişin yüklerinden arınmalısınız.
Tutulmadan En Çok Etki Alacaklar
15 Aralık 1959 - 10 Haziran 1961
26 Ağustos 1964 - 19 Şubat 1966
20 Nisan 1969 - 02 Kasım 1970
28 Ekim 1973 - 10 Temmuz 1975
06 Temmuz 1978 - 12 Ocak 1980
17 Mart 1983 - 11 Eylül 1984
03 Aralık 1987 - 22 Mayıs 1989
02 Ağustos 1992 - 1 Şubat 1994
26 Ocak 1997 - 20 Ekim 1998