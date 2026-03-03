onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
3 Mart 12 Derece Başak Burcunda Ay Tutulması

etiket 3 Mart 12 Derece Başak Burcunda Ay Tutulması

Filiz Çakal
Filiz Çakal - Onedio Üyesi
03.03.2026 - 15:05

Balık ve Başak tutulmalarının yavaş yavaş sonuna gelirken karmik temalarla bizi karşılayan bu tutulma; geride bırakmamız ve yaşamımızı temize çekmemiz gereken konuların üzerinden yeniden geçiyor. 7 ve 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşen tutulmaları tekrar tetikleyecek etkide yer alacak. Hangi konularda sonlanma yaşadıysanız benzer olaylar yaratabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jüpiter’in 15 derecede geri harekette olmasıyla alınması gereken haklara yardımcı olacaktır.

Jüpiter’in 15 derecede geri harekette olmasıyla alınması gereken haklara yardımcı olacaktır.

Hem teslimiyet hem çaba bir arada ilerliyor. Yolunuzdan ve kararlarınızdan eminseniz, ödülleri toplarsınız. Türkiye haritasında tutulmanın Güneşi, Uranüs’ün üzerinde ilerleyecek. Diplomatik ilişkilerin yön değiştirdiğini ve ülkemizin önemli bir eşikte olacağını söyleyebilirim.

3 Mart tutulmasındaki dereceyle 2007 yılındaki tutulmanın derecesi aynı; yani 19 yıllık döngü de böylelikle kapanıyor. Ayrıca 2016 yılında gerçekleşen Güneş tutulmasının da izlerini taşıyor olacak. O dönemde yaşamış olduğunuz olayları gözden geçirmek iyi olabilir. Çünkü Ay düğümleri 12 derece Başak-Balık aksında ilerliyordu. Hem kolektifi hem de ülkemizin geleceğini yakından ilgilendiriyor.

Örneğin: O tarihte çocuğunuz olduysa, artık hayatında yeni bir evreye geçecek demektir.

  • İşe girdiyseniz, emekliliğinizi talep edebilirsiniz.

  • Evlendiyseniz ve işler yolunda gitmiyorsa, boşanma kararı aldırabilir.

  • Ya da o tarihte boşandıysanız, ikinci baharınızı yaşayabilirsiniz demek oluyor.

Aslında köklü bir şekilde rutinimizde olan ne varsa değiştirebileceğimiz bir paragraftayız. Bir nevi geçmişle vedalaşma eşiğinde, yarım kalan ne varsa tamamlama evresindeyiz. Tıpkı hasat zamanındaki gibi ürünleri topluyormuşçasına özenli, dikkatli ve özverili olmalıyız. Kişisel önceliklere göre davranırken toplumun düzenine ve ortak önceliklere uyum göstermeliyiz. Kusurlara ve hatalara değil de, onların ardında duran faydalara odaklanmalı ve eksiklerimizi tamamlamalıyız.

Bu tutulmada almamız gereken öğreti: masumiyet ve kusursuzluğun kavramlarına daha farklı bir perspektiften bakmak ve olanı olduğu haliyle kabul edip sarmalamaktır.

Bu tutulmada almamız gereken öğreti: masumiyet ve kusursuzluğun kavramlarına daha farklı bir perspektiften bakmak ve olanı olduğu haliyle kabul edip sarmalamaktır.

Kibirden ve örtülü mağduriyetten kaçınmalıyız. Kuralları kendimize göre değil de evrensel değerlere göre uygulamalıyız. Amacımız hükümdarlık kurmak değil, masumiyeti korumak ve adil olan safta yer almak olmalı.

Başak tutulması ülkemiz haritasında yeni bir dönemi de başlatıyor. Çağrıya kulak verilirse, geçmişin acı tablosu silinebilir! En azından bunun için olumlu adımlar atılır. Toplum olarak uyanış ve bilinçsel sıçrama etkisinde bir tutulma. Ay düğümleri ters aksda kavuşurken, Merkür 20 derece Balık burcunda retro gerçekleştirecek. Venüs ise transitte Balık burcunun 26 derecesinde T.C haritasındaki natal Jüpiter'e üçgen açıyla eşlik edecek. Şefkat ve iyilik kötülüğe galip gelirken çeşitli oyunların ve kumpasların yetersiz olacağa benziyor.

Dış ticaret ve olan bağımlılığımızda kırılmalar yaşanacak. Kendi topraklarımızın ne kadar kıymetli olduğunu daha derin bir yerden algılayacağız. Tarım, zirai ilaçlar ve hayvancılık öne çıkan konuların başında yer alacak. Enstitü ve kooperatiflerle ilgili yeni düzenlemeler yapılabilir. Topraktan yeni değerli madenler bulunabilir ve ülke ekonomisine katkı olarak değerlendirilebilir. Ayrıca siyasi alanda istifalar, halkın beklentilerinin değişimi, işçilerin daha geniş haklara ulaşabilmek için talebi, sağlık sektöründe yeni ilaçların piyasaya sürümü ve genetik hastalıkların tedavileri için buluşlar gündeme gelebilir.

Dünyada gıda zincirinde yapay olanın kışkırtıcı biçimde öne çıktığını görebiliriz. Hatta kabul görmesi için cazibesini artırabilirler. Vitamin gibi kapsül besinler piyasaya demo halinde sürülebilir. İktidar ve muhalefet arasında kabine değiş tokuşları şaşırtıcı olacağa benziyor. Saflar değişir ve TBMM içinde yeni kararlar alınır gibi. Ek olarak, bulaşıcı ve ateşli zührevi hastalıklarda artış görülebilir. Tarımda böcek, çekirge ve mahsule zarar veren istilacı haşaratlar artabilir.

Özetle, bu ay tutulması medeniyetin faydalı biçimde reformist bir yerden inşa edildiğini ve insan gücünün ne kadar kıymetli olduğunu yeniden herkese hatırlatacak. Başak tutulması aynı zamanda karmadan gelen borçlar, karmik hesaplaşmalar ve bunların nasıl çözüleceği ile ilintili. Yaşamınızı temize çekmek için geçmişin yüklerinden arınmalısınız.

Tutulmadan En Çok Etki Alacaklar

  • 15 Aralık 1959 - 10 Haziran 1961

  • 26 Ağustos 1964 - 19 Şubat 1966

  • 20 Nisan 1969 - 02 Kasım 1970

  • 28 Ekim 1973 - 10 Temmuz 1975

  • 06 Temmuz 1978 - 12 Ocak 1980

  • 17 Mart 1983 - 11 Eylül 1984

  • 03 Aralık 1987 - 22 Mayıs 1989

  • 02 Ağustos 1992 - 1 Şubat 1994

  • 26 Ocak 1997 - 20 Ekim 1998

Instagram

X

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Filiz Çakal
Filiz Çakal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam