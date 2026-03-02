Sevgili Boğa, bugün Başak burcundaki tam Ay tutulmasının ışığı altında, yaratıcı bir projen veya üzerinde titizlikle çalıştığın bir sunumun nihai aşamasına ulaşacaksın. Ancak eğer bu işten alacağın keyif, içindeki coşkuyu körüklemiyorsa, bugün kaderin de cilvesiyle her şeyi bir kenara bırakıp yeni bir yola adım atma isteği içinde olabilirsin. Başarma hırsın tavan yapmış durumda, fakat sadece maddi güvenceye odaklanırsan yaratıcılığının özgür ruhunu tamamen yok etme riskin var.

Yeni bir heyecan ve farklı bir yol ise aradığın; kariyerinde bugün risk alırken, hesaplamadığın bir masrafın bütçeni altüst edebileceğini aklından çıkarmamalısın. Detayları gözden geçirmeden bir yatırım yaparsan, maddi kayıplar ve başarısızlık söz konusu olabilir. İşte bu yüzden, bugünkü stratejin, elindeki garantili işleri tamamlamak ve yeni bir maceraya atılmadan önce önünü iyi bir şekilde görmek olmalı.

Aşk hayatında ise bugün, partnerinle paylaştığın hayallerin ne kadar gerçekçi olduğunu sorgulayacaksın. Eğer bir ilişkin varsa, bugün birbirinize dürüstçe 'nereye gidiyoruz?' sorusunu sorarak bir ayrılık veya daha sıkı bir bağlanma sürecine girebilirsin. Ancak seni uyarmalıyız, zira bu Ay tutulmasında; gerçek bir bağ kurmadığın sürece kalbini kimseye tam anlamı ile açmamalısın. Bazen kalbini emanet edemiyorsan, ayrılığı yeğlemek en doğrusudur, unutmamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…