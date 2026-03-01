Sevgili Boğa, bu haftanın hemen başında, Mars'ın burç değiştirmesiyle birlikte, projelerindeki enerji seviyeni bir üst seviyeye çıkarıyorsun. Bu, senin için adeta gizli bir güç kazanma anlamına geliyor. Üstelik, 3 Mart'taki Ay tutulması, yaratıcı yeteneklerini paraya dönüştürme konusunda sana kadersel bir fırsat da sunuyor. Hedeflerine doğru ilerlerken, artık çok daha sezgisel ve kararlı adımlar atacağın bir döneme adım atıyorsun.

Tam da bu noktada, hafta ortasında Güneş ve Jüpiter arasındaki etkileşim, tutulmanın dönüştürücü gücüyle birleşerek sana beklediğin o finansal genişlemeyi getiriyor. Kariyerinde risk almaktan korkmadığın sürece, şansın rüzgarını arkanda hissedeceğin bir döneme giriyorsun. Şimdi rüzgarın estiği yöne gitme ve kazanmak için risk alma vakti.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Başak burcundaki Ay tutulmasından çokça etkileneceksin. Geçmişten birinin aniden kapını çalması, eski bir sevgiliden gelecek bir mesaj, kalbindeki küllenmiş ateşleri yeniden canlandırabilir... Ancak, dikkatli olmalısın. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki güveni sarsacak küçük sırlar bu hafta büyük bir yüzleşmeye dönüşebilir. Anlık bir hevesle verilen kararlar, mevcut huzurunu bir anda bozabilir; bu yüzden sevgiyle kalmayı seçmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...