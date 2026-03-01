onedio
Boğa Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 2 Mart - 8 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 2 Mart - 8 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftanın hemen başında, Mars'ın burç değiştirmesiyle birlikte, projelerindeki enerji seviyeni bir üst seviyeye çıkarıyorsun. Bu, senin için adeta gizli bir güç kazanma anlamına geliyor. Üstelik, 3 Mart'taki Ay tutulması, yaratıcı yeteneklerini paraya dönüştürme konusunda sana kadersel bir fırsat da sunuyor. Hedeflerine doğru ilerlerken, artık çok daha sezgisel ve kararlı adımlar atacağın bir döneme adım atıyorsun. 

Tam da bu noktada, hafta ortasında Güneş ve Jüpiter arasındaki etkileşim, tutulmanın dönüştürücü gücüyle birleşerek sana beklediğin o finansal genişlemeyi getiriyor. Kariyerinde risk almaktan korkmadığın sürece, şansın rüzgarını arkanda hissedeceğin bir döneme giriyorsun. Şimdi rüzgarın estiği yöne gitme ve kazanmak için risk alma vakti. 

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Başak burcundaki Ay tutulmasından çokça etkileneceksin. Geçmişten birinin aniden kapını çalması, eski bir sevgiliden gelecek bir mesaj, kalbindeki küllenmiş ateşleri yeniden canlandırabilir... Ancak, dikkatli olmalısın. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki güveni sarsacak küçük sırlar bu hafta büyük bir yüzleşmeye dönüşebilir. Anlık bir hevesle verilen kararlar, mevcut huzurunu bir anda bozabilir; bu yüzden sevgiyle kalmayı seçmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal...

