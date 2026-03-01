Sevgili Boğa, bugün Mars'ın Balık burcuna geçişiyle, kendini biraz daha hassas hissetmeye başlayabilirsin. Bağışıklık sisteminin bu süreçte daha da hassaslaştığını unutma ve dış etkenlere karşı korunmayı ihmal etme. Kendini daha güvende hissetmen için belki biraz daha C vitamini almayı düşünebilirsin ya da biraz daha fazla su içmeyi deneyebilirsin.

Ayrıca, Başak burcundaki Ay tutulması ile birlikte, belki de uzun süredir göz ardı ettiğin bel ve sırt ağrılarını gidermek için kalıcı bir çözüm arayışına girebilirsin. Bu dönemde, belki bir fizyoterapist ile görüşmeyi düşünebilir veya yoga gibi bel ve sırt kaslarını güçlendirecek egzersizlere yönelebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…