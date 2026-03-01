Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında hareketlilik söz konusu olacak gibi görünüyor. Çünkü Başak burcundaki Ay tutulması, aşk hayatını etkileyecek. Geçmişin tozlu sayfaları arasından biri, belki de eski bir sevgilin, aniden kapını çalabilir. Bir mesaj, bir telefon, belki de bir karşılaşma kalbindeki küllenmiş aşk ateşlerini yeniden alevlendirebilir. Belki de unuttuğun duyguları yeniden hatırlamana sebep olabilir.

Fakat dikkat! Eğer şu anda bir ilişkin varsa, bu durum aranızdaki güveni sarsabilir. Küçük gibi görünen sırlar, bu hafta büyük bir yüzleşmeye dönüşebilir. Anlık bir hevesle verilen kararlar, mevcut huzurunu bir anda bozabilir. Bu yüzden, sevgiyle kalmayı seçmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…