2 Mart - 8 Mart Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 2 Mart - 8 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta aşk hayatında hareketlilik söz konusu olacak gibi görünüyor. Çünkü Başak burcundaki Ay tutulması, aşk hayatını etkileyecek. Geçmişin tozlu sayfaları arasından biri, belki de eski bir sevgilin, aniden kapını çalabilir. Bir mesaj, bir telefon, belki de bir karşılaşma kalbindeki küllenmiş aşk ateşlerini yeniden alevlendirebilir. Belki de unuttuğun duyguları yeniden hatırlamana sebep olabilir.

Fakat dikkat! Eğer şu anda bir ilişkin varsa, bu durum aranızdaki güveni sarsabilir. Küçük gibi görünen sırlar, bu hafta büyük bir yüzleşmeye dönüşebilir. Anlık bir hevesle verilen kararlar, mevcut huzurunu bir anda bozabilir. Bu yüzden, sevgiyle kalmayı seçmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

