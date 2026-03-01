Sevgili Boğa, bu hafta senin için enerji dolu bir başlangıç var gibi görünüyor. Mars'ın burç değiştirdiği bu hafta, projelerindeki enerji seviyenin tavan yapacağına işaret ediyor. Yani yeteneklerini ortaya çıkarmanın tam zamanı! Üstelik 3 Mart'taki Ay tutulması da yaratıcı yeteneklerini paraya dönüştürme konusunda sana kadersel bir fırsat sunuyor. Hedeflerine doğru ilerlerken, artık çok daha sezgisel ve kararlı adımlar atacağın bir döneme adım atıyorsun. Bu, adeta bir süper güç kazanma anlamına geliyor.

Hafta ortasında ise Güneş ve Jüpiter arasındaki etkileşim, tutulmanın dönüştürücü gücüyle birleşerek sana beklediğin o finansal genişlemeyi getiriyor. Kariyerinde risk almaktan korkmadığın sürece, şansın rüzgarını arkanda hissedeceğin bir döneme giriyorsun. Bu hafta, rüzgarın estiği yöne gitme ve kazanmak için risk alma vakti. Peki, hazır mısın bu enerji dolu haftaya? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…