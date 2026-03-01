onedio
2 Mart - 8 Mart Boğa Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
2 - 8 Mart 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Para
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.03.2026 - 18:01

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 2 Mart - 8 Mart haftası Boğa ve yükselen Boğa burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 2 Mart - 8 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için enerji dolu bir başlangıç var gibi görünüyor. Mars'ın burç değiştirdiği bu hafta, projelerindeki enerji seviyenin tavan yapacağına işaret ediyor.  Yani yeteneklerini ortaya çıkarmanın tam zamanı! Üstelik 3 Mart'taki Ay tutulması da yaratıcı yeteneklerini paraya dönüştürme konusunda sana kadersel bir fırsat sunuyor. Hedeflerine doğru ilerlerken, artık çok daha sezgisel ve kararlı adımlar atacağın bir döneme adım atıyorsun. Bu, adeta bir süper güç kazanma anlamına geliyor.

Hafta ortasında ise Güneş ve Jüpiter arasındaki etkileşim, tutulmanın dönüştürücü gücüyle birleşerek sana beklediğin o finansal genişlemeyi getiriyor. Kariyerinde risk almaktan korkmadığın sürece, şansın rüzgarını arkanda hissedeceğin bir döneme giriyorsun. Bu hafta, rüzgarın estiği yöne gitme ve kazanmak için risk alma vakti. Peki, hazır mısın bu enerji dolu haftaya? Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

