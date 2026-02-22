onedio
Boğa Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Boğa ve yükselen Boğa burçları 23 Şubat - 1 Mart haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 23 Şubat - 1 Mart haftan nasıl geçecek? Bu hafta Boğa ve yükselen Boğa burçlarını neler bekliyor?

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcuna özel haftalık burç yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta kariyer hayatında sakin görünen ama aslında oldukça güçlü bir ilerleme yaşayacağını müjdeliyoruz. Özellikle haftanın tam ortasında gerçekleşecek olan Güneş ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, seni uzun vadeli hedeflerine doğru adeta bir pusula gibi yönlendirecek. Bu durum, ani bir atılım ya da sıçrama değil, aksine 'işte benim yolum budur' diyerek içsel bir netleşme yaşamana yardımcı olacak. 

Şimdi stratejik kararlar almanın ve geleceğini şekillendirecek önemli bir etkiye sahip işlere imza atmanın tam zamanı. Haftanın geri kalanında ise maddi planlarını yeniden düzenleme isteği içinde olabilirsin. Harcamalarını gözden geçirme, yatırımlarını yeniden değerlendirme ya da belki de bir ortaklık konusu gündemine gelebilir. 

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, haftanın başında gücünü gösterecek olan Venüs etkisi ile kalbinde bir dönüşüm hissedeceksin... İlişkin varsa, sıcak bir yakınlaşma; bekarsan umut verici bir tanışma seni değiştirebilir. Konfor alanından çıkmanı sağlayacak bu tatlı heyecanlarla aşka hazır olsan iyi edersin. Bilmediğin duyguların seni sarması ile hayattan bambaşka tatlar alabilirsin... Bu şansı sakın kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

