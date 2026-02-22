Sevgili Boğa, bu hafta kariyer hayatında sakin görünen ama aslında oldukça güçlü bir ilerleme yaşayacağını müjdeliyoruz. Özellikle haftanın tam ortasında gerçekleşecek olan Güneş ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, seni uzun vadeli hedeflerine doğru adeta bir pusula gibi yönlendirecek. Bu durum, ani bir atılım ya da sıçrama değil, aksine 'işte benim yolum budur' diyerek içsel bir netleşme yaşamana yardımcı olacak.

Şimdi stratejik kararlar almanın ve geleceğini şekillendirecek önemli bir etkiye sahip işlere imza atmanın tam zamanı. Haftanın geri kalanında ise maddi planlarını yeniden düzenleme isteği içinde olabilirsin. Harcamalarını gözden geçirme, yatırımlarını yeniden değerlendirme ya da belki de bir ortaklık konusu gündemine gelebilir.

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, haftanın başında gücünü gösterecek olan Venüs etkisi ile kalbinde bir dönüşüm hissedeceksin... İlişkin varsa, sıcak bir yakınlaşma; bekarsan umut verici bir tanışma seni değiştirebilir. Konfor alanından çıkmanı sağlayacak bu tatlı heyecanlarla aşka hazır olsan iyi edersin. Bilmediğin duyguların seni sarması ile hayattan bambaşka tatlar alabilirsin... Bu şansı sakın kaçırma! Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…