Sevgili Boğa, bu haftanın başlangıcında Venüs'ün büyüleyici ve güçlü etkisini derinden hissedeceksin. Bu etki kalbinde bir dönüşüm başlatacak ve belki de aşka bakış açını tamamen değiştirecek. Eğer bir ilişkin varsa, Venüs'ün sıcak enerjisi partnerinle arandaki bağı güçlendirecek ve birbirinize daha da yakınlaşmanızı sağlayacak. Tabii eğer bekarsan, bu hafta içinde umut verici ve heyecan verici bir tanışma yaşayabilirsin. Öyle ki bu yeni insan, hayatına farklı bir renk katacak ve belki de seni konfor alanından çıkarabilir.

Hadi, Venüs'ün tatlı heyecanlarına kendini bırak ve aşka hazır ol. Bu hafta, bilmediğin duygularla tanışabilir ve hayatta bambaşka tatlar keşfedebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…