Boğa Burcu right-white
23 Şubat 2026 - 1 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
22.02.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 23 Şubat - 1 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 23 Şubat - 1 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu haftanın başlangıcında Venüs'ün büyüleyici ve güçlü etkisini derinden hissedeceksin. Bu etki kalbinde bir dönüşüm başlatacak ve belki de aşka bakış açını tamamen değiştirecek. Eğer bir ilişkin varsa, Venüs'ün sıcak enerjisi partnerinle arandaki bağı güçlendirecek ve birbirinize daha da yakınlaşmanızı sağlayacak. Tabii eğer bekarsan, bu hafta içinde umut verici ve heyecan verici bir tanışma yaşayabilirsin. Öyle ki bu yeni insan, hayatına farklı bir renk katacak ve belki de seni konfor alanından çıkarabilir.

Hadi, Venüs'ün tatlı heyecanlarına kendini bırak ve aşka hazır ol. Bu hafta, bilmediğin duygularla tanışabilir ve hayatta bambaşka tatlar keşfedebilirsin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

