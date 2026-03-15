Emeklilik Hayalinin “Sahil Kasabası”ndan “Finansal Özgürlük” Kavramına Dönüşüm Süreci

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
15.03.2026 - 17:01

Uzun yıllar emeklilik deyince akla tek bir şey geliyordu; küçük bir sahil kasabası, sessiz bir ev ve artık çalışmıyor olmanın verdiği huzur... Ama dünya ve ekonomik şartlar değişti, hayaller de değişmek zorunda kaldı. İşte o klasik hayalin nasıl evrim geçirdiğini adım adım anlatıyoruz. 👇

Eskiden emeklilik ne demekti?

Bir zamanlar emeklilik, çalışmayı tamamen bırakmak anlamına geliyordu. Belli bir yaşa gel, maaşını bağlat ve sakin bir hayata geç! İnsanlar çok fazla alternatif düşünmezdi çünkü düzen belliydi. Eskiden emekli maaşıyla geçinilebileceğine dair güçlü bir inanç vardı. Sahil kasabası hayali de tam olarak buradan doğmuştu.

Peki bu hayal artık neden imkansız hale geldi?

Emekli maaşı bugün gerçekten yetiyor mu? Birçok kişi için cevap maalesef hayır! Hayat pahalılaştıkça, emeklilik sadece yaş ile güvence altına alınamaz hale geldi. İnsanlar emekli olunca da çalışmak zorunda kalmaya başladı. Bu durum da emekliliğe bakış açısını kökten değiştirdi.

Sahil kasabası hayali böylece havada kaldı!

Tüm şartlara bakınca bu hayal artık biraz gerçeklikten uzak olmaya başladı. Deniz kenarında yaşamak elbette güzel ama faturalar orada da geliyor. Sağlık masrafları, kira, gıda derken o sessiz hayatın da bir bedeli olduğu anlaşıldı. İnsanlar sadece sakinlik değil, maddi güvence de istediklerini fark etti. İşte bu noktada hayal, gerçekliğini yitirmeye başladı.

"Finansal Özgürlük" kavramı nasıl devreye girdi?

Finansal özgürlük öncelikle şu soruyu akıllara getiriyor: “Çalışmazsam da yaşayabilir miyim?” Bu kavram, emekliliği belli bir yaşa değil, maddi yeterliliğe bağlıyor. Yani amaç tamamen çalışmayı bırakmak değil, çalışmak zorunda olmamak! Bu da insanlara daha fazla kontrol hissi veriyor. Sahil kasabasından çok, finansal rahatlığa odaklanan bir bakış açısı ortaya çıkıyor.

Emeklilik, tamamen yaşla mı alakalı?

Bugün emeklilik daha çok şu soruya dayanıyor: “Hayatımın kontrolü tamamen bende mi?” Eskiden emeklilik, belli bir yaşı geçince otomatik olarak başlayan bir süreçti. Şimdi ise insanlar kaç yaşında olduklarından çok ne kadar özgür olduklarını önemsiyor. Sabah alarm kurup kurmamak bile küçük ama anlamlı bir detay haline geldi. Bu yüzden emeklilik, yaştan bağımsız, kişisel bir hedefe dönüştü.

İnsanlar emekli olunca bile çalışmaya devam ediyor!

Ekonomik kriterler bu durumun başlıca sebebi olsa da aslında tek sebep sadece para değil. Birçok kişi tamamen boş kalmanın sanıldığı kadar keyifli olmadığını fark ediyor. Üretmek, faydalı hissetmek ve sosyal bağları korumak bazıları için hala önemli. Özellikle güçlü kariyerlere sahip insanlar için finansal özgürlük tam olarak bunu sağlıyor. Mecburiyetten değil, keyiften çalışabilmek! Emeklilik böylece zorunlu olmaktan çıkıyor.

Türkiye'de emeklilik kavramı neden daha gerçekçi olmak zorunda?

Türkiye’de emeklilik, çoğu insan için çalışmayı bırakmak anlamına gelmiyor. Emekli maaşları, artan yaşam maliyetleri karşısında genellikle yetersiz kalıyor. Bu yüzden birçok kişi emekli olduktan sonra da çalışmaya devam etmek zorunda hissediyor. Burada mesele lüks bir hayat değil, temel ihtiyaçları rahatça karşılayabilmek. Emeklilik hayali bu yüzden hayallerden uzak bir çerçevede şekilleniyor.

Peki, Türkiye'de finansal özgürlük neye dönüşüyor?

Avrupa’daki gibi erken emeklilik hayalleri Türkiye’de pek gerçekçi olmayabiliyor. Ama bu, finansal özgürlük fikrinin tamamen yok olduğu anlamına gelmiyor. Türkiye’de finansal özgürlük daha çok ek gelir yaratabilmek, borç baskısını azaltmak ve emeklilikte tamamen çaresiz hissetmemek demek. Yani hedef; hiç çalışmamak değil, mecburiyeti biraz olsun azaltmak.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
