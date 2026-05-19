22 Yıllık Hasret Sona Erdi! Arsenal Sezonu Şampiyon Olarak Tamamladı

Premier Lig'de en son 2003-04 sezonunda şampiyon olan Arsenal sonunda şampiyonluk kupasına kavuştu. Arteta yönetimindeki Londra ekibi, zirvedeki takipçisi Manchester City'nin Bournemouth'la deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluğu bir hafta kala garantileyerek 14. şampiyonluğuna ulaştı.