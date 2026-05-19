22 Yıllık Hasret Sona Erdi! Arsenal Sezonu Şampiyon Olarak Tamamladı

Kuzey Soydan
Kuzey Soydan - Onedio Üyesi
19.05.2026 - 23:37

Premier Lig'de en son 2003-04 sezonunda şampiyon olan Arsenal sonunda şampiyonluk kupasına kavuştu. Arteta yönetimindeki Londra ekibi, zirvedeki takipçisi Manchester City'nin Bournemouth'la deplasmanda 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluğu bir hafta kala garantileyerek 14. şampiyonluğuna ulaştı.

Arteta'nın öğrencileri bu kez şeytanın bacağını kırdı.

37. haftaya 82 puanla lider giren kırmızı beyazlılar,  Manchester City'nin Bournemouth'la deplasmanında puan kaybetmesiyle şampiyonluğunu resmen ilan etti. Londra devinde amaç Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak sezonu çifte kupayla kapatmak.

Oyuncular şampiyonluğu böyle kutladı.

Kuzey Soydan
Onedio Üyesi
Gündeme dair haberleri kendi bakış açımla okuyuculara aktarıyorum.
