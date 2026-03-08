Sevgili Boğa, bu hafta Balık burcunda meydana gelecek olan Merkür ile Mars kavuşumu, kendine değerini hatırlatmanın ve kendine karşı daha nazik bir tutum sergilemenin ne kadar önemli olduğunu fısıldayacak. Bu kavuşum, sana hayatında sadeleşme ve bedensel ihtiyaçlarına daha fazla kulak verme çağrısında bulunacak.

Şimdi, enerjini tüketen durumları tespit etmek ve bu durumları hayatından çıkarmak, bu haftanın en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Belki de bir süredir üzerinde düşündüğün bir konuda karar verme zamanı geldi. Belki de hayatında biraz daha huzur ve dinginlik yaratmanın da tam sırası. Hadi, hayatının kontrolünü eline al ve sağlıklı bir hayat için stresten uzak özel bir düzen kur! Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…