9 Mart - 15 Mart Boğa Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Boğa Burcu right-white
9 - 15 Mart 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

08.03.2026 - 18:01

Boğa ve yükselen Boğa burçlarının aşkla imtihanını ve 9 Mart - 15 Mart haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Boğa ve yükselen Boğa burçlarının 9 Mart - 15 Mart haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Boğa ve yükselen Boğa burcu haftalık aşk yorumları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bu hafta senin için astrolojik açıdan oldukça hareketli olacak gibi görünüyor! Merkür ve Mars'ın kozmik dansı, duygusal dünyanı biraz sallayabilir. Neyse ki bu değişimlerin sonunda belki de hayatını renklendirecek bir sürpriz de seni bekliyor.

Sosyal çevren içinde, belki de sürekli göz ucuyla baktığın o özel kişiyle aranda bir kıvılcım çakabilir. Evet, belki de o uzun süredir devam eden flörtöz gerilim nihayet bir sonuca varacak. Kim bilir, belki de o sıcak ve samimi arkadaşlık, bir anda tutkulu bir aşka dönüşebilir.

Ama tabii ki bu süreçte dikkatli olman gerekiyor. Duygularını açıkça ifade ederken, karşı tarafı savunmaya geçirmemeye özen göstermelisin. Dürüst bir konuşma, belki de beklediğin o büyük itirafın kapısını aralayabilir. Tabii bu konuşmayı yaparken, karşı tarafın duygularını da göz önünde bulundurman önemli. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorum Yazın