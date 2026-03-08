Sevgili Boğa, bu hafta kendini adeta bir hız treninin içinde bulacaksın. Her bir durakta yeni bir macera seni bekliyor olacak ve tüm bu hızlı akışa yetişebilmek için enerjinin tavan yaptığını hissedeceksin. Fikirlerini pazarlama konusunda, yeni bağlantılar kurma ve bilgi akışını yönetme konusunda sanki bir maraton koşucusu gibi enerjik ve hızlı bir başlangıç yapacaksın. Teknik detaylarla uğraşırken büyük resmi kaybetmeyeceksin ve her bir görüşme, sana yeni fırsatlar sunacak bir anahtar olacak.

Haftanın ortasına geldiğimizde ise Jüpiter'in ileri harekete geçmesiyle birlikte, ticari anlaşmalar ve yakın çevrenle yürüttüğün işlerde büyük bir rahatlama ve ferahlık hissi yaşayacaksın. Eğer bir eğitim projesi üzerinde çalışıyorsan ya da satış odaklı bir girişimde bulunuyorsan, bu süreçten itibaren şansının ve kazancının arttığını gözlemleyebilirsin. Bu hafta, tüm kapıların ardında seni bekleyen sürprizlere hazır ol, çünkü enerjin ve şansınla her türlü engeli aşacak, hedeflerine ulaşacaksın! Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…