Sevgili Yay, bugün Venüs ve Satürn, Koç burcunda bir araya gelerek hayatına kavuşma enerjisi getiriyor. Bu da yaratıcılığını, içindeki o eşsiz yetenekleri, ciddi bir projeye dönüştürme fırsatına çevirebileceğin anlamına geliyor. Belki de uzun zamandır hobi olarak yaptığın bir şey, artık profesyonel bir işe dönüşmeye hazırlanıyor. Riskli fikirlerini, belki de biraz cesaret ve planlama ile hayata geçirme zamanı geldi.

Maddi konularda ise biraz daha tasarrufa yönelebilirsin. Belki de bir süredir keyif için yaptığın harcamaları biraz kısmak, gelecekteki hedeflerine daha hızlı ulaşmana yardımcı olabilir. Unutma ki birikim yapmak geleceğe yatırım yapmaktır ve bugün, bu bilinçle hareket etme zamanı.

Peki ya aşk? Aşk hayatınıza gelirsek, oyunların sona erdiği, gerçeklerin başladığı bir döneme giriyorsun. Hoş flörtleşmelerin, tatlı kaçamakların belki de ciddi bir ilişkiye dönüşme vakti geldi. Eğer zaten bir ilişkin varsa, belki de çocuk sahibi olma ya da ortak gelecek planları yapma konuları gündeme gelebilir. Ancak eğer bekarsan, bu kez seni özgürlük düşüncesinden dahi uzaklaştıracak o kişiyi buldun demektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…