Sevgili Yay, bugün senin için aşk hayatında iletişimin önemli bir rol oynayacağı bir gün olacak gibi görünüyor. Belki de uzun süredir aklında olan ama bir türlü cesaret edip de yapamadığın bir konuşmayı bugün gerçekleştirebilirsin. Kendini korkularına kaptırmadan, bu konuşmanın sonuçlarının beklediğinden daha pozitif olabileceğini düşünmeye ne dersin?

Ayrıca, bugün mesajlaşmaların da hız kazanacağı bir gün olacak. Belki de son zamanlarda sık sık konuştuğun ama daha derin bir bağ kuramadığın biriyle ilişkin yeni bir boyut kazanabilir. Bu, belki de aşkın senin için yeni bir yüzü olabilir. Peki, bu yeni aşk deneyimine kendini kaptırmaya hazır mısın? Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…