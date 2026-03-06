Sevgili Koç, bugüne aşk hayatında yeni bir sayfa açma arzusu ile uyanabilirsin. Kalbine bir çözülme, bir rahatlama hissi dolabilir... Uzun zamandır içinde biriktirdiğin, belki de kendinle bile paylaşmakta zorlandığın bir duygu bugün dışa vurabilir, nefes alabilir.

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle gece saatlerinde yapacağın samimi bir konuşma, belki de aranızdaki görünmez duvarları yıkabilir. Ama bekarsan, belki de uzun zamandır platonik olarak beslediğin bir his, bugün gerçek bir temasa dönüşebilir. Belki de uzun zamandır aklından çıkmayan o kişiye duygularını açma fırsatı bulabilirsin. Kalbinde sakladığın sırları saklamak zor geliyor; dürüstlük seni rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…