Koç Burcu right-white
7 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
06.03.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 7 Mart Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

7 Mart Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugüne aşk hayatında yeni bir sayfa açma arzusu ile uyanabilirsin. Kalbine bir çözülme, bir rahatlama hissi dolabilir... Uzun zamandır içinde biriktirdiğin, belki de kendinle bile paylaşmakta zorlandığın bir duygu bugün dışa vurabilir, nefes alabilir. 

Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle gece saatlerinde yapacağın samimi bir konuşma, belki de aranızdaki görünmez duvarları yıkabilir. Ama bekarsan, belki de uzun zamandır platonik olarak beslediğin bir his, bugün gerçek bir temasa dönüşebilir. Belki de uzun zamandır aklından çıkmayan o kişiye duygularını açma fırsatı bulabilirsin. Kalbinde sakladığın sırları saklamak zor geliyor; dürüstlük seni rahatlatacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

