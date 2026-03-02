onedio
3 Mart Salı Koç Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Koç Burcu
3 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.03.2026 - 18:01

Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? 

3 Mart Salı günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün romantik yaşamında iniş-çıkışlar yaşayabilirsin. Partnerinin senden gizlediği ufak bir detayı fark etme ihtimalin var ve bu durum, aranızdaki güven duygusunu biraz olsun sarstırabilir. Dışarıdan bakıldığında belki sert bir görünüme sahip olabilirsin, belki de katı bir mizaca sahip olduğun düşünülebilir. Ancak senin ne kadar hassas bir kalbe sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu nedenle, bu tür bir durumda kalbinin kırılma olasılığı oldukça yüksek...

Bir de bu durumu düşün; gerçekler, partnerinin ağzından çıkmaz da bir başkasının dilinden duyarsan, işte o zaman ayrılık rüzgarları esmeye başlayabilir. Bu nedenle, duygularınla mantığın arasındaki ince çizgide dikkatli adımlar atmalısın. Hatta bu süreçte, mantığının galip gelmesine izin vermelisin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

