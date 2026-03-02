onedio
Bursa Plakalı 1995 Model Tofaş New York’ta Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
02.03.2026 - 18:02

Bir döneme damgasını vuran Tofaş, New York sokaklarında görüntülendi. Görüntülenen Tofaş’ın Bursa plakalı olması dikkat çekti. Times Meydanı'nı turlayan otomobil sahibinin ise kim olduğu ortaya çıktı.

1995 model Tofaş New York’ta görüntülendi.

New York sokaklarında Tofaş marka otomobil görüntülendi. 1995 model Tofaş’ın Bursa plakalı olması dikkatlerden kaçmadı. Times Meydanı’nda görüntülenen aracın otomobil koleksiyonu bulunan Safa Sezer’e ait olduğu ortaya çıktı.

Dilara Şimşek
