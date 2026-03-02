onedio
Genetik Mühendisi Dilara Sarı Gümüşün Antimikrobiyal Özelliğini Bir Deney ile Gösterdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
02.03.2026

Genetik Mühendisi Dilara Sarı, günlük yaşamda kullandığımız birçok ürünün gerçekten sağlıklı olup olmadığını yaptığı deneylerle ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde büyüklerimizin 'Bakır mikropları öldürür' bilgisinin doğru mu yoksa bir şehir efsanesinden ibaret mi olduğunu bir deneyle göstermiş, sonuç ise pek çok kişiyi şaşırtmıştı. 

Kendisi şimdi de aynı deneyi gümüş bir kap ile yaptı. Gümüşün antimikrobiyal özelliği pek bilinmese de, deney pek çok kişiyi yine aydınlattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVTTt5pDUXt/
Gümüş doğal bir antimikrobiyal maddedir. Binlerce yıldır enfeksiyonları önlemek ve suyu dezenfekte etmek için kullanılmasının bilimsel bir temeli var.

Gümüş Bakterileri Nasıl Öldürür?

Gümüş iyonları, bakteriler üzerinde üç temel mekanizma ile çalışır;

  • Hücre Zarını Bozar: Gümüş iyonları bakterinin dış zarına tutunur ve burada delikler açar. Bu durum, hücrenin içeriğinin dışarı sızmasına ve bakterinin fiziksel olarak parçalanmasına neden olur.

  • Solunumu Durdurur: Bakterinin enerji üretmesi için gereken enzimlere bağlanarak onları işlevsiz hale getirir. Yani bakteri bir nevi 'nefessiz' kalarak ölür.

  • DNA Çoğalmasını Engeller: Hücre içine sızan gümüş, bakterinin DNA'sına bağlanarak onun bölünmesini ve çoğalmasını durdurur.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
