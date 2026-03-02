Genetik Mühendisi Dilara Sarı Gümüşün Antimikrobiyal Özelliğini Bir Deney ile Gösterdi

Genetik Mühendisi Dilara Sarı, günlük yaşamda kullandığımız birçok ürünün gerçekten sağlıklı olup olmadığını yaptığı deneylerle ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde büyüklerimizin 'Bakır mikropları öldürür' bilgisinin doğru mu yoksa bir şehir efsanesinden ibaret mi olduğunu bir deneyle göstermiş, sonuç ise pek çok kişiyi şaşırtmıştı.

Kendisi şimdi de aynı deneyi gümüş bir kap ile yaptı. Gümüşün antimikrobiyal özelliği pek bilinmese de, deney pek çok kişiyi yine aydınlattı.