Genetik Mühendisi Dilara Sarı Gümüşün Antimikrobiyal Özelliğini Bir Deney ile Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVTTt5pDUXt/
Genetik Mühendisi Dilara Sarı, günlük yaşamda kullandığımız birçok ürünün gerçekten sağlıklı olup olmadığını yaptığı deneylerle ortaya koyuyor. Geçtiğimiz günlerde büyüklerimizin 'Bakır mikropları öldürür' bilgisinin doğru mu yoksa bir şehir efsanesinden ibaret mi olduğunu bir deneyle göstermiş, sonuç ise pek çok kişiyi şaşırtmıştı.
Kendisi şimdi de aynı deneyi gümüş bir kap ile yaptı. Gümüşün antimikrobiyal özelliği pek bilinmese de, deney pek çok kişiyi yine aydınlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Gümüş doğal bir antimikrobiyal maddedir. Binlerce yıldır enfeksiyonları önlemek ve suyu dezenfekte etmek için kullanılmasının bilimsel bir temeli var.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın