Gözünü Kaybediyordu! Bir Kadın Bulaşık Makinesi Tabletinin Patlamasıyla Başına Gelenleri Anlattı

Günlük hayatta temizlik amacıyla kullandığımız ürünler kimyasal maddeler içerebiliyor. Bu yüzden bu ürünleri kullanırken oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Bu ürünlerin fazla miktarda kullanılması sağlığımızı ciddi anlamda etkileyebiliyor. Bunun yanında bu ürünlerin fiziksel hasarlarına karşı da dikkatli olmak gerekiyor.

Bir kadın, bulaşık makinesi tabletinin patlamasıya başına gelenleri anlattı. Gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan kadın paylaştığı video ile insanları bu konuda uyardı. Aslında pek çok kişinin benzer bir durum yaşadığı ortaya çıktı.