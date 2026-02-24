onedio
Gözünü Kaybediyordu! Bir Kadın Bulaşık Makinesi Tabletinin Patlamasıyla Başına Gelenleri Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.02.2026

Günlük hayatta temizlik amacıyla kullandığımız ürünler kimyasal maddeler içerebiliyor. Bu yüzden bu ürünleri kullanırken oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Bu ürünlerin fazla miktarda kullanılması sağlığımızı ciddi anlamda etkileyebiliyor. Bunun yanında bu ürünlerin fiziksel hasarlarına karşı da dikkatli olmak gerekiyor.

Bir kadın, bulaşık makinesi tabletinin patlamasıya başına gelenleri anlattı. Gözünü kaybetme tehlikesi yaşayan kadın paylaştığı video ile insanları bu konuda uyardı. Aslında pek çok kişinin benzer bir durum yaşadığı ortaya çıktı.

Böyle bir durum yaşadığımızda ilkyardım olarak ne yapmalıyız?

  • Hemen Bol Su ile Yıkayın: Zaman kaybetmeden gözünüzü en az 15-20 dakika boyunca kesintisiz olarak temiz, ılık (sıcak değil) suyla veya varsa serum fizyolojik ile yıkayın. Gözünüzü açık tutmaya çalışarak suyun gözün her yerine temas etmesini sağlayın.

  • Gözü Ovuşturmayın: Gözü ovuşturmak kimyasalın dokulara daha derin nüfuz etmesine veya korneanın çizilmesine neden olabilir.

  • Lensleri Çıkarın: Eğer gözünüzde kontakt lens varsa, yıkama sırasında hemen çıkarın.

  • Gözü Kapatmayın: Gözünüzü bir bezle sıkıca kapatmak yerine, gevşek bir pansuman yapabilir veya açık bırakarak doğrudan en yakın göz hastanesine veya acil servise gidin.

  • Tıbbi Yardım Alın: Yıkama işlemi biter bitmez mutlaka bir göz doktoruna görünün. Kimyasal yanıklar başlangıçta hafif görünse bile ilerleyen saatlerde görme kaybına yol açabilecek ciddi hasarlara neden olabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
