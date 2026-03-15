article/comments
İznik Gölü Kıyısında Oynayan Çocuklar Savaş Döneminden Kalma Top Mermisi Buldu

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
15.03.2026 - 12:30

Bursa’daki İznik Gölü kıyısında ilginç bir olay yaşandı. Göl kıyısında oynayan çocuklar, uzun süre toprak altında kaldığı için pas tutmuş bir mühimmat bulundu. Mühimmatın, Kurtuluş Savaşı’ndan kalma uçaksavar mermisi olduğunu iddia edildi. 

Top mermisi, polise teslim edildi.

İznik Gölü kıyısında top mermisi bulundu.

İznik Gölü’nün çekilmesiyle göl kenarında oyun oynayan 4-5 kişilik çocuk grubu sahil kıyısında toprak altında paslı mühimmat buldu. Kayıkhane mevkiinde buldukları paslı top ya da havan mermisi olduğu düşünülen mühimmatı ne yapacaklarını düşünen çocuklardan biri, babasını aradı. 

Baba Hüseyin Kurtoğlu daha önce Özel Haraket ekibinde görevli olduğunu, bu merminin uçaksavar olduğunu iddia etti. Fakat uzmanlar Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye’nin elinde uçaksavar silahının olmadığını, Mondros Mütarekesi sonrasında Osmanlı hava birliklerinin dağıtıldığını, balon ve uçaksavar birliklerinin kapatıldığını, bulunan mühimmatın uç kısmında klasik mermi çekirdeği formunun olmadığı; daha çok top mermisi veya havan mühimmatı gövdesine benzediği belirtti.

Mermi, polis ekiplerine teslim edildi. Mermiyi alan ekipler, imhası için jandarma ekiplerine verileceğini ifade etti.

Buradan izleyebilirsiniz;

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
