İznik Gölü Kıyısında Oynayan Çocuklar Savaş Döneminden Kalma Top Mermisi Buldu

İznik Gölü’nün çekilmesiyle göl kenarında oyun oynayan 4-5 kişilik çocuk grubu sahil kıyısında toprak altında paslı mühimmat buldu. Kayıkhane mevkiinde buldukları paslı top ya da havan mermisi olduğu düşünülen mühimmatı ne yapacaklarını düşünen çocuklardan biri, babasını aradı.

Baba Hüseyin Kurtoğlu daha önce Özel Haraket ekibinde görevli olduğunu, bu merminin uçaksavar olduğunu iddia etti. Fakat uzmanlar Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye’nin elinde uçaksavar silahının olmadığını, Mondros Mütarekesi sonrasında Osmanlı hava birliklerinin dağıtıldığını, balon ve uçaksavar birliklerinin kapatıldığını, bulunan mühimmatın uç kısmında klasik mermi çekirdeği formunun olmadığı; daha çok top mermisi veya havan mühimmatı gövdesine benzediği belirtti.

Mermi, polis ekiplerine teslim edildi. Mermiyi alan ekipler, imhası için jandarma ekiplerine verileceğini ifade etti.