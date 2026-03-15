Bir Kadının "Evliliğimde Ayıplandığım Şeyler" Videosu Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.03.2026 - 12:25

Her ilişkinin dinamiği farklı. Evlilik ide iki bireyin karşılıklı rızası ve anlaşması sonucunda gerçekleşiyor haliyle. Bu durum, birlikteliğin niteliğini ve sürecini belirleyen en önemli faktörlerden biri. Elbette bir evlilikte sürdürülen alışkanlıklar, başka bir çift için kulağa oldukça garip gelebilir. 

'meriiwish' isimli bir içerik üreticisi evliliğinde ayıplandığı şeyleri paylaştı. Kadını anlattıklarını kimileri tuhaf bulurken kimileri ise hemen hemen her birimizin alışık olduğu 'baba figürüne' benzetti.

Kadın evliliğinde ayıplandığı şeyleri şöyle özetledi;

  • Mutfakla Aram Yok: Mutfağa neredeyse hiç giremiyorum, yemek yapmıyorum. Yaparsam haftada en fazla iki kez yapabiliyorum; hatta bir ara tam altı ay boyunca mutfağa hiç girmemiştim.

  • Ev İşleri Bende Değil: Evi ben temizlemiyorum, çamaşır bile katlamıyorum. Bunları yapabilmem için hem çok boş vaktimin hem de enerjimin olması lazım.

  • Çocuk Bakımında İş Bölümü: Çocuğumuza eşimle dönüşümlü bakıyoruz. Gece çocuk uyandığında genellikle eşim ilgileniyor çünkü ben sabahları çok erken kalkıyorum.

  • Özgürce Dışarı Çıkmak: Eve istediğim saatte girebiliyorum. Eğlenmeye veya alkollü mekanlara gidebiliyorum. 'Eş uyuduktan sonra eve girilmez' gibi eleştirileri pek dikkate almıyorum.

  • Giyim Tarzım: Evli ve çocuklu bir kadına göre 'fazla açık' giyindiğim söyleniyor ama bu konuda asla taviz vermiyorum.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
