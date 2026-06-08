Filipinler'de 7.8 Büyüklüğündeki Depreme Öğrenciler Böyle Yakalandı

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Filipinler'in güneyindeki Mindanao adası açıklarında 7.8 büyüklüğünde meydana gelen depreme Malita kentinde bulunan ilkokul öğrenciler ve öğretmenleri bayrak töreninde yakalandı. Özellikle küçük öğrenciler arasında korku ve panik dolu anlar kameralara yansıdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deprem bu sabah saatlerinde 7.8 büyüklüğünde gerçekleşti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın