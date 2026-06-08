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Filipinler'de 7.8 Büyüklüğündeki Depreme Öğrenciler Böyle Yakalandı

Filipinler'de 7.8 Büyüklüğündeki Depreme Öğrenciler Böyle Yakalandı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.06.2026 - 14:00

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Filipinler'in güneyindeki Mindanao adası açıklarında 7.8 büyüklüğünde meydana gelen depreme Malita kentinde bulunan ilkokul öğrenciler ve öğretmenleri bayrak töreninde yakalandı. Özellikle küçük öğrenciler arasında korku ve panik dolu anlar kameralara yansıdı.

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Deprem bu sabah saatlerinde 7.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

Deprem bu sabah saatlerinde 7.8 büyüklüğünde gerçekleşti.

Deprem Sarangani açıklarında saat 07.37'de vurdu ve yaklaşık 30 saniye sürdü. Santos, Sarangani, South Cotabato ve Davao Occidental gibi yerlerde binalar hasar gördü, bazıları kısmen çöktü, heyelanlar oluştu. Şu ana kadar en az 19 kişi hayatını kaybetti, 130'dan fazla kişi yaralandı. Kısa süreli tsunami uyarısı verildi, kıyılarda 1 metreye varan dalgalar gözlenirken bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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