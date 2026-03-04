onedio
Bir Öğretmen Kendi Deneyimlerinden Yola Çıkarak Ailelerin Tavrının Çocuğu Nasıl Etkilediğini Gösterdi

04.03.2026 - 09:33 Son Güncelleme: 04.03.2026 - 09:34

Ülkemiz geçtiğimiz günlerde acı bir olayla sarsıldı. 17 yaşındaki bir öğrenci, öğretmenini hayattan kopardı. Yaşanan olay herkesi derinden yaralarken pek çok soruyu da beraberinde getirdi. 17 yaşındaki bir gencin bu hale gelmesi, öğretmenlere duyulan saygının giderek azalması ve eğitim kurumlarındaki güvenlik eksikliği pek çok veli, öğretmen ve öğrenciyi endişelendirdi.

Sosyal medyada öğrenciler ile ilgili çektiği videolarla güldüren 'ilkyaz.salih' bu sefer acı bir gerçeği ortaya koydu. Velilerin tavrının öğrencilerin davranışlarını nasıl etkileyeceğini gösteren öğretmen, yaşanan acı olay hakkında akıllara gelen pek çok soruya da yanıt oldu.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DVbKoHEgStR/
Sağlıklı bir öğretmen - öğrenci ilişkisi için velilerin ne yapması gerekiyor?

1. Öğretmeni Hedef Göstermeyin

Çocuğun yanında öğretmeni eleştirmek, aradaki bağı koparır. Bir sorun varsa çocukla değil, doğrudan öğretmenle iş birliği içinde çözmeye çalışın. Öğretmen ve veli, çocuğun gelişimi için aynı takımda yer alan iki ortaktır.

2. 'Kurallara Uyum' Becerisi Kazandırın

Okul bir topluluktur. Çocuğa parmak kaldırmak, sırasını beklemek ve nezaketle talepte bulunmak gibi sosyal becerilerievde modelleyerek öğretin. 'Öğretmenin neden böyle bir kural koymuş olabilir?' diyerek çocuğun durumun mantığını anlamasına yardımcı olun.

3. Çözümün Parçası Yapın

Sorunları onun yerine çözmek yerine, 'Bunu öğretmeninle nasıl konuşabilirsin?' diyerek onu cesaretlendirin. Bu, hem özgüvenini hem de öğretmenine olan güvenini artırır. Çocuğa, birinin uzmanlığına veya konumuna (öğretmen gibi) saygı duymanın, onun haklarını arayamayacağı anlamına gelmediğini öğretin.

4. Sınırlara Saygıyı Öğretin

Evde hiçbir sınır tanımazsa, okuldaki kuralları 'baskı' sanır. Evdeki düzen ve disiplin, okuldaki uyumun temelidir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
