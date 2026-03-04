Bir Öğretmen Kendi Deneyimlerinden Yola Çıkarak Ailelerin Tavrının Çocuğu Nasıl Etkilediğini Gösterdi

Ülkemiz geçtiğimiz günlerde acı bir olayla sarsıldı. 17 yaşındaki bir öğrenci, öğretmenini hayattan kopardı. Yaşanan olay herkesi derinden yaralarken pek çok soruyu da beraberinde getirdi. 17 yaşındaki bir gencin bu hale gelmesi, öğretmenlere duyulan saygının giderek azalması ve eğitim kurumlarındaki güvenlik eksikliği pek çok veli, öğretmen ve öğrenciyi endişelendirdi.

Sosyal medyada öğrenciler ile ilgili çektiği videolarla güldüren 'ilkyaz.salih' bu sefer acı bir gerçeği ortaya koydu. Velilerin tavrının öğrencilerin davranışlarını nasıl etkileyeceğini gösteren öğretmen, yaşanan acı olay hakkında akıllara gelen pek çok soruya da yanıt oldu.