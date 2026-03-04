onedio
Altın Fiyatlarında Son Durum: Altın Düştü mü Yükseldi mi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2026 - 10:31

Küresel piyasalarda dalgalı seyir devam ediyor. İsrail-ABD-İran savaşının ardından gözler altın fiyatlarında. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından piyasaların alev alması beklenirken 'Altın ne kadar?' sorusu günü gününe araştırılmaya başlandı. Bugün altın ne kadar? Altın yükseldi mi?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Orta Doğu'da yaşanan savaş altın fiyatlarını da etkiledi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından altının ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın ne kadar oldu? İşte altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 305 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 66 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24 bin 165 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48 bin 182 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 166 dolar

Kapalıçarşı altın fiyatları

Kapalıçarşı’da altın fiyatları şöyle:

  • Gram altın 7 bin 374 TL

  • Çeyrek altın 12 bin 80 TL

  • Yarım altın 24 bin 163 TL

  • Tam altın 48 bin 177 TL

Öte yandan ABD ve İsrail’in İran’a ortak saldırı gerçekleştirmesinin beşinci gününe girildi. ABD Başkanı Donald Trump, çatışmanın seyrinin belirsiz olduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması küresel piyasalarda hareketliliğe neden olurken altın ve diğer metallerde dalgalı seyir görüldü.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
