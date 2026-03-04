Altın Fiyatlarında Son Durum: Altın Düştü mü Yükseldi mi?

Orta Doğu'da yaşanan savaş altın fiyatlarını da etkiledi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından altının ne kadar olduğu yatırımcı tarafından merak ediliyor. Altın ne kadar oldu? İşte altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 7 bin 305 TL

Çeyrek altın fiyatı

Çeyrek altın 12 bin 66 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 24 bin 165 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 48 bin 182 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 5 bin 166 dolar