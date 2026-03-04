onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Doktor, Bebeklere İlk 6 Ay Su Verilmemesinin Sebebini Açıkladı

Bir Doktor, Bebeklere İlk 6 Ay Su Verilmemesinin Sebebini Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
04.03.2026 - 11:35

İçerik Devam Ediyor

Bir doktor, bebeklere ilk 6 ay su verilmemesinin nedenini anlattı. Böbrek gelişiminin henüz tamamlanmadığını belirten doktor, su tüketiminin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi. 

İşte o önemli detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Doktor açıklamasında, tıp eğitimi sırasında kendisini en çok şaşırtan bilgilerden birinin bu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Doktor açıklamasında, tıp eğitimi sırasında kendisini en çok şaşırtan bilgilerden birinin bu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Tıp okurken çok fazla ‘Ben bunu nasıl bilmiyormuşum?’ dediğim şey oluyor. Bunlardan bir tanesi de bebeklerin ilk 6 ay boyunca su tüketmemesi gerektiği. Hatta su tüketimi komaya kadar götürebilecek çok ciddi durumlara sebep olabiliyor. Bebeklerin böbrek gelişimi doğumdan sonra da devam ediyor. Böbrekleri henüz suyu süzmek için yeterince gelişmiş değil. Bu yüzden fazladan su ya da tuz, düşündüğümüzden çok daha fazla yük oluşturabiliyor.”

Doktor, birçok kişinin “Su içmiyorlarsa nasıl yaşıyorlar?” sorusunu sorduğunu belirterek bu soruya da açıklık getirdi.

Anne sütü ya da formül mama, bebeğin tüm sıvı ihtiyacını karşılıyor. Anne sütünün içindeki antikorlar bebeği çeşitli enfeksiyonlardan koruyor.”

Uzman ayrıca bebeklerin bağırsaklarında enfeksiyonlara karşı koruyucu bir yapı bulunduğunu belirtti. Anne sütünün bu korumayı desteklediğini, ancak su verilmesi durumunda bu yapının zarar görebileceğini söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın