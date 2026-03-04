Bir Doktor, Bebeklere İlk 6 Ay Su Verilmemesinin Sebebini Açıkladı

“Tıp okurken çok fazla ‘Ben bunu nasıl bilmiyormuşum?’ dediğim şey oluyor. Bunlardan bir tanesi de bebeklerin ilk 6 ay boyunca su tüketmemesi gerektiği. Hatta su tüketimi komaya kadar götürebilecek çok ciddi durumlara sebep olabiliyor. Bebeklerin böbrek gelişimi doğumdan sonra da devam ediyor. Böbrekleri henüz suyu süzmek için yeterince gelişmiş değil. Bu yüzden fazladan su ya da tuz, düşündüğümüzden çok daha fazla yük oluşturabiliyor.”

Doktor, birçok kişinin “Su içmiyorlarsa nasıl yaşıyorlar?” sorusunu sorduğunu belirterek bu soruya da açıklık getirdi.

“Anne sütü ya da formül mama, bebeğin tüm sıvı ihtiyacını karşılıyor. Anne sütünün içindeki antikorlar bebeği çeşitli enfeksiyonlardan koruyor.”

Uzman ayrıca bebeklerin bağırsaklarında enfeksiyonlara karşı koruyucu bir yapı bulunduğunu belirtti. Anne sütünün bu korumayı desteklediğini, ancak su verilmesi durumunda bu yapının zarar görebileceğini söyledi.