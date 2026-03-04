SGK Uzmanı İsa Karakaş “Çalışanlara Hayırlı Olsun” Diyerek Duyurdu
Ekonomi dünyasının ve milyonlarca çalışanın gözü kulağı TBMM’den gelecek haberde. Beklenen 19 maddelik Torba Kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu. Vergi düzenlemelerinden çalışma hayatına kadar pek çok kritik başlığı içeren teklifle ilgili detaylar da belli oldu. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 'Çalışanlara hayırlı olsun' sözleriyle kanun teklifinin detaylarını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yemek bedelinde çifte standart sona eriyor. İsa Karakaş, "Çalışanlara hayırlı olsun" sözleriyle duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Torba Kanun teklifinde neler yer aldı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın