SGK Uzmanı İsa Karakaş “Çalışanlara Hayırlı Olsun” Diyerek Duyurdu

‘Torba Kanun’ teklifi TBMM’ye sunuldu. 19 maddeden oluşan teklifte ekonomik düzenlemeler yer aldı. Çalışma hayatından vergi düzenlemelerine kadar pek çok madde teklifte bulunurken detayları SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde anlattı.

Çalışanların yemek bedeli en çok dikkat çeken maddelerden biri oldu. Teklifte yer alan maddeye göre işyerinde yemek verilmeyen durumlarda günlük 300 TL’ye kadar olan yemek bedeli prime esas kazançtan istisna tutulacak. Tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Karakaş, bu duruma dair “Tüm çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Karakaş, “Özellikle bu karmaşadan en çok etkilenen muhasebe ve İnsan Kaynakları departmanı çalışanları için bu düzenleme büyük bir kolaylık sağlayacaktır” dedi.