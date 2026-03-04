onedio
SGK Uzmanı İsa Karakaş “Çalışanlara Hayırlı Olsun” Diyerek Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
04.03.2026 - 12:18

Ekonomi dünyasının ve milyonlarca çalışanın gözü kulağı TBMM’den gelecek haberde. Beklenen 19 maddelik Torba Kanun teklifi Meclis başkanlığına sunuldu. Vergi düzenlemelerinden çalışma hayatına kadar pek çok kritik başlığı içeren teklifle ilgili detaylar da belli oldu. SGK Uzmanı İsa Karakaş, 'Çalışanlara hayırlı olsun' sözleriyle kanun teklifinin detaylarını anlattı.

‘Torba Kanun’ teklifi TBMM’ye sunuldu. 19 maddeden oluşan teklifte ekonomik düzenlemeler yer aldı. Çalışma hayatından vergi düzenlemelerine kadar pek çok madde teklifte bulunurken detayları SGK Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde anlattı. 

Çalışanların yemek bedeli en çok dikkat çeken maddelerden biri oldu. Teklifte yer alan maddeye göre işyerinde yemek verilmeyen durumlarda günlük 300 TL’ye kadar olan yemek bedeli prime esas kazançtan istisna tutulacak. Tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Karakaş, bu duruma dair “Tüm çalışanlarımıza ve işverenlerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. 

Karakaş, “Özellikle bu karmaşadan en çok etkilenen muhasebe ve İnsan Kaynakları departmanı çalışanları için bu düzenleme büyük bir kolaylık sağlayacaktır” dedi.

Torba Kanun teklifinde neler yer aldı?

Torba Kanun’daki bir diğer kritik madde ise İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili. Mevcut durumda sigortalıdan yüzde 1, işverenden yüzde 2 ve devletten yüzde 1 oranında alınan prim kesintilerinde esneklik getirilecek.

5510 Sayılı Kanun’da yapılacak değişiklikle, nelerin sigorta primi kesintisine tabi olmayacağı daha net çizgilerle belirlenecek. ‘Ayni yardım’ ve ‘yemek bedeli’ kavramlarının aynı bentte yer almasından kaynaklanan hukuki ihtilaflar, yeni tanımlamalarla ortadan kaldırılacak. Bu düzenleme, iş dünyasında uzun süredir beklenen ‘mevzuat birliği’ talebine doğrudan yanıt verecek.

