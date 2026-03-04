onedio
Petrol Fiyatları Yükselecek mi? Petrol Fiyatlarında Son Durum Belli Oldu

Dilara Şimşek
04.03.2026 - 10:57

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları; İran’ın ise misilleme saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı’nın kapatılması dengeleri değiştirdi. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık dörtte birinin gerçekleştirildiği Hürmüz Boğazı'nın kapatılması enerji piyasasında tedirginliği artırdı. Petrol fiyatları tırmanan çatışmalarla birlikte yükselişini sürdürüyor. Peki, bugün petrol fiyatları ne oldu?

Petrol fiyatları ne kadar?

Brent petrol fiyatı 4 Mart 2026 Çarşamba günü 82.61 dolara ulaştı. 3 Mart 2026 günü Brent petrolün varil fiyatı 84.33 doları görmüştü. Günü 80,37 dolardan tamamlayan petrol fiyatları 4 Mart Çarşamba gününe yüzde 2.79 artış yaşadı. 

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıları küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Danışmanı Tuğgeneral İbrahim Cebbari, 2 Mart gecesi yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'ndan gemi geçişlerine izin verilmeyeceğini, geçiş yapmaya çalışan gemilerin hedef alınacağını açıklamıştı.

İran'da yarı resmi Fars Haber Ajansının Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre İran, Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 10 petrol tankerini vurduğunu duyurdu.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
