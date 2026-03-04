onedio
Dünya Kadınlar Günü Ne Zaman, Hangi Günde? Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.03.2026 - 12:01

Dünya Kadınlar Günü tarihi yaklaşırken birçok kişi bu özel günün hangi tarihte kutlandığını araştırıyor. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları mücadelesinin simgesi haline geldi. Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde etkinlikler düzenleniyor.

Peki Dünya Kadınlar Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor ve Kadınlar Günü nasıl ortaya çıktı?

2026 Dünya Kadınlar Günü Ne Zaman, Hangi Güne Denk Geliyor?

Dünya Kadınlar Günü ya da yaygın kullanılan adıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, her yıl 8 Mart tarihinde kutlanıyor. 

2026 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Pazar gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi birçok ülkede yürüyüşler, konferanslar, etkinlikler ve farkındalık çalışmaları düzenlenmesi bekleniyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü Tarihi

Dünya Kadınlar Günü’nün ortaya çıkışı kadınların eşit haklar için verdiği mücadeleye dayanıyor. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma yolunda verdiği mücadele, 8 Mart 1857’de Amerika’nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan kadın işçilerin başlattığı grevlerle ilişkilendiriliyor.

Düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve ağır çalışma koşullarına karşı başlatılan protestolar sırasında çıkan yangında, fabrika önüne kurulan barikatlar nedeniyle kaçamayan 129 kadın işçi hayatını kaybetti. Bu olay kadın hakları mücadelesinin simge noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

1910 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin, kadınların eşitlik mücadelesini anmak amacıyla her yıl bir Kadınlar Günü kutlanması önerisinde bulundu. Bu öneri kabul edildi ve 8 Mart kadın hakları mücadelesinin sembol günü haline geldi.

1917 yılında Sovyet Rusya’da kadınların oy hakkı kazanmasının ardından 8 Mart ulusal bayram olarak kabul edildi. Kadınlar Günü uzun süre sosyalist hareketler tarafından kutlandıktan sonra 1967 yılında feminist hareket tarafından da benimsendi.

1975 yılında ise Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü’nü uluslararası gün olarak kutlamaya başladı. Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmî tatil, bazı ülkelerde ise protesto ve farkındalık günü olarak değerlendiriliyor.

8 Mart Kadınlar Günü Mesajları

  • Baş tacı kadınlarımızın kadınlar gününü kutluyorum.

  • Dünyaya sizin gözlerinizden bakabilseydik, dünya daha güzel bir yer olurdu. Tüm kadınlarımızın, Kadınlar Günü kutlu olsun!

  • Acıyla yoğrulan, sabırla bilenen kadınlarımızın dünya kadınlar günü kutlu olsun.

  • İlham perilerimizin hayatımızı nasıl güzelleştirdiğini, her gün yüceltmemiz gerektiğini hatırlamanın günü bugün! Dünya Kadınlar Gününüz kutlu olsun!

  • Bütün bu çaba bir günü Dünya Kadınlar Günü olarak kutlamak için değil, her günü mutlu Kadınlar Günü kılmak için! Bu uğurdaki çabalarınız için minnettarız, gününüz kutlu olsun!

  • Kadının gücü toplumu yaratır, kadının gülüşü dünyaya baharı getirir! 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!

  • Senin sevgin dünyamı ısıtan tek güneştir. Hiç ışığın eksilmeyecek biliyorum. Varlığınla mutluyum.

  • 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde, saygıdeğer Türk ve Dünya kadınlarına sağlık ve mutluluk dolu bir gelecek diliyorum.

  • Tüm dünya, ülkemiz ve üyelerimiz arasında görev yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

  • Cumhuriyetimizin odak noktasında yer alan kadınlarımız, modern ve çağdaş günlere gelmemizde önemli görevler başarmışlardır. Kadınlar gününüz kutlu olsun.

  • Hayatın her alanında emek veren, üreten ve ilham olan tüm kadınlara sonsuz saygıyla... Kadınlar Gününüz kutlu olsun.

  • Güçlü duruşları ve umut dolu yürekleriyle dünyayı değiştiren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun.

