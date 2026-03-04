Dünya Kadınlar Günü Ne Zaman, Hangi Günde? Kadınlar Günü Nasıl Ortaya Çıktı?

Dünya Kadınlar Günü’nün ortaya çıkışı kadınların eşit haklar için verdiği mücadeleye dayanıyor. Kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olma yolunda verdiği mücadele, 8 Mart 1857’de Amerika’nın New York kentinde tekstil sektöründe çalışan kadın işçilerin başlattığı grevlerle ilişkilendiriliyor.

Düşük ücretler, uzun çalışma saatleri ve ağır çalışma koşullarına karşı başlatılan protestolar sırasında çıkan yangında, fabrika önüne kurulan barikatlar nedeniyle kaçamayan 129 kadın işçi hayatını kaybetti. Bu olay kadın hakları mücadelesinin simge noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

1910 yılında Danimarka’nın Kopenhag kentinde düzenlenen II. Sosyalist Enternasyonal toplantısında Clara Zetkin, kadınların eşitlik mücadelesini anmak amacıyla her yıl bir Kadınlar Günü kutlanması önerisinde bulundu. Bu öneri kabul edildi ve 8 Mart kadın hakları mücadelesinin sembol günü haline geldi.

1917 yılında Sovyet Rusya’da kadınların oy hakkı kazanmasının ardından 8 Mart ulusal bayram olarak kabul edildi. Kadınlar Günü uzun süre sosyalist hareketler tarafından kutlandıktan sonra 1967 yılında feminist hareket tarafından da benimsendi.

1975 yılında ise Birleşmiş Milletler Dünya Kadınlar Günü’nü uluslararası gün olarak kutlamaya başladı. Günümüzde Dünya Kadınlar Günü bazı ülkelerde resmî tatil, bazı ülkelerde ise protesto ve farkındalık günü olarak değerlendiriliyor.