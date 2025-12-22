Ramazan Bayramı Ne Zaman 2026? Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlıyor, Tatil Kaç Gün?

İslam kültüründe birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın ve hediyeleşmenin yoğun olarak hissedildiği iki bayram bulunuyor. Her sene ilk olarak Ramazan Bayramı kutlanıyor. Üç ayların gelmesiyle öncelikle Ramazan heyecanı yaşanıyor. Ardından gözler Ramazan Bayramı'na çevriliyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği merak ediliyor.

Peki bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2026 Ramazan Bayramı kaç gün tatil?