onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ramazan Bayramı Ne Zaman 2026? Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlıyor, Tatil Kaç Gün?

Ramazan Bayramı Ne Zaman 2026? Ramazan Bayramı Ne Zaman Başlıyor, Tatil Kaç Gün?

Ramazan Bayramı Ramazan Diyanet İşleri Başkanlığı
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.12.2025 - 15:06

İslam kültüründe birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın ve hediyeleşmenin yoğun olarak hissedildiği iki bayram bulunuyor. Her sene ilk olarak Ramazan Bayramı kutlanıyor. Üç ayların gelmesiyle öncelikle Ramazan heyecanı yaşanıyor. Ardından gözler Ramazan Bayramı'na çevriliyor. 2026 yılında Ramazan Bayramı'nın hangi günlere denk geldiği merak ediliyor. 

Peki bu sene Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün başlıyor? 2026 Ramazan Bayramı kaç gün tatil?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

Ramazan Bayramı 2026 yılında 20 Mart Cuma günü başlayacak. Ramazan Bayramı'nın ilk günü Cuma gününe denk geliyor. Dolayısıyla orucun son günü olan arife de 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. 

Ramazan Bayramı tarihleri aşağıdaki gibidir:

  • 20 Mart 2026 Cuma - Ramazan Bayramı'nın 1. günü

  • 21 Mart 2026 Cumartesi - Ramazan Bayramı'nın 2. günü

  • 22 Mart 2026 Pazar - Ramazan Bayramı'nın 2. günü

Ramazan Bayram Tatili Kaç Gün?

Ramazan Bayram Tatili Kaç Gün?

Ramazan Bayramı'nın bu seneki tatil süresi şimdilik 3.5 gündür. Birinci, ikinci ve üçüncü bayram günleri resmi tatildir. Ayrıca arife günü öğleden sonra da resmi tatil olacaktır. 

2026 senesinde Ramazan Bayramı Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerine denk geliyor. Bayram tatili bu sene hafta sonuyla birleşiyor.

Ramazan Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı?

Ramazan Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı?

Ramazan Bayramı tatil süresi henüz 9 gün ilan edilmedi. Bu sene Ramazan Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı bilinmiyor. Bayram, hafta sonuna denk geldiği için tatil süresinin uzatılmaması daha büyük bir ihtimaldir.

Ramazan Bayram Tatili Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

Ramazan Bayram tatili 19 Mart Perşembe günü öğleden sonra başlıyor ve 22 Mart Pazar günü sona eriyor.

İkinci Ara Tatil Ne Zaman, Ara Tatille Bayram Tatili Birleşecek mi?

Okullarda ikinci ara tatil, 31 Mart - 4 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bayram tatili ise 22 Mart tarihinde sona erecek. Henüz ara tatilin bayram tatiliyle birleşip birleşmeyeceği bilinmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın