Ramazan Ne Zaman, 2026'da İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak? İşte Diyanet Takvimine Göre 2026 Ramazan Tarihleri

Ramazan Bayramı Ramazan Diyanet İşleri Başkanlığı
Elif ÇAMLIBEL
21.11.2025 - 14:33

Ramazan ayı, Müslüman toplumunun gözünde rahmet ve bağışlanma dönemi olarak kabul edilir. On bir ayın sultanı olarak anılan bereketin, bolluğun, kardeşliğin, rahmetin ve sevincin hüküm sürdüğü bu özel ay, faziletleriyle de bilinir. 2026 yılında Ramazan ayının ne zaman başlayacağı, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2026 yılında Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İlk sahur ne zaman yapılacak? 2026 yılında Ramazan Bayramı ne zaman?

İşte, 2026 yılı Diyanet dini günler takvimi...

2026 Ramazan Ne Zaman Başlıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimi verilerine istinaden, 2026 yılında Ramazan ayı Şubat ayının üçüncü haftasında başlayacak. 2026 Ramazan Ayı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak ve bu tarih, Ramazan'ın ilk orucunun tutulacağı gün olarak kabul ediliyor.

2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Bitiyor?

2026 yılında Ramazan ayı, 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek. Bu tarihle birlikte, oruç ibadeti de tamamlanmış olacak. Bu yıl Ramazan ayı tam 30 gün sürecek.

2026 Yılında İlk Sahur Ne Zaman? Bu Yıl İlk İftar Ne Zaman?

Dini günlerin tarihleri, Hicri takvim esas alındığından, Miladi takvimde her yıl 10 ila 12 gün daha erken bir tarihe denk gelir. Bu durum, kutsal günlerin ve ayların başlangıç tarihlerini belirlemeyi biraz karmaşık hale getirir. Bu nedenle, 2026 yılına dair dini takvim bilgilerini belirlemek için Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini takvim kullanılmıştır.

Oruç tutma süreci, ilk sahur ile başlar. Sahur, orucun başladığı günün sabahından önce yapılan son yemektir. 2026 yılında ilk sahur, 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece yapılacaktır.

Bu Yıl İlk İftar Ne Zaman?

Ramazan ayının ilk günü, 2026 yılında 19 Şubat Perşembe gününe denk gelmektedir. Bu tarihte, güneş battıktan sonra ilk iftar sofraları kurulacak ve oruçlar açılacaktır.

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

2026'da, Ramazan Bayramı'nın başlangıcı 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Bu özel gün, orucun son günü olan 19 Mart Perşembe, arife günü ile başlayacak ve Müslümanların kutsal bayramı olan Ramazan Bayramı'nın başlangıcını işaret edecek.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart Cuma sabahı, tüm ülkede Bayram namazı kılınarak kutlanacak. Bu manevi atmosfer, tüm Müslüman alemini saracak ve Ramazan Bayramı coşkusunu her yere yayacak.

Bu yıl, Ramazan Bayramı'nın süresi üç gün olarak belirlendi ve 20, 21 ve 22 Mart tarihlerini kapsayacak.

2026 Diyanet Dini Günler Takvimi: Ramazan Ayı Tarihleri

  • 19 Şubat 2026 Perşembe Ramazan Başlangıcı

  • 16 Mart 2026 Pazartesi Kadir Gecesi

  • 19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Arefesi

  • 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1. gün

  • 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2. gün

  • 22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3. gün

