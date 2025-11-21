Ramazan Ne Zaman, 2026'da İlk Oruç Ne Zaman Tutulacak? İşte Diyanet Takvimine Göre 2026 Ramazan Tarihleri

2026'da, Ramazan Bayramı'nın başlangıcı 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Bu özel gün, orucun son günü olan 19 Mart Perşembe, arife günü ile başlayacak ve Müslümanların kutsal bayramı olan Ramazan Bayramı'nın başlangıcını işaret edecek.

Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 20 Mart Cuma sabahı, tüm ülkede Bayram namazı kılınarak kutlanacak. Bu manevi atmosfer, tüm Müslüman alemini saracak ve Ramazan Bayramı coşkusunu her yere yayacak.

Bu yıl, Ramazan Bayramı'nın süresi üç gün olarak belirlendi ve 20, 21 ve 22 Mart tarihlerini kapsayacak.