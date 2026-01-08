Suç Oranı En Düşük İl Tunceli'de Bazı Suçlar Hiç İşlenmiyor

Tunceli’de güvenlik birimlerinin uyumlu ve kararlı çalışmaları, 2025 boyunca asayiş suçlarında belirgin bir gerileme sağladı. “Huzur şehri Tunceli” hedefiyle yürütülen çalışmalar sonucunda olayların aydınlatılma oranı yüzde 99,8’e yükselirken, kapkaç, oto, motosiklet hırsızlığı ve yankesicilik gibi suçların hiç yaşanmaması öne çıktı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, asayişten narkotiğe, kaçakçılıktan organize suçlara ve terörle mücadeleye kadar yürütülen faaliyetleri verilerle paylaştı.