Suç Oranı En Düşük İl Tunceli'de Bazı Suçlar Hiç İşlenmiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
08.01.2026 - 23:24

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, 2025 yılına ait asayiş istatistiklerini açıkladı. Suçların aydınlatılma oranının yüzde 99,8’e çıktığını ifade eden Aygöl, kentte kapkaç, yankesicilik ve oto hırsızlığı gibi olayların hiç yaşanmadığını söyledi.

Olayların aydınlatılma oranı %99.8

Tunceli’de güvenlik birimlerinin uyumlu ve kararlı çalışmaları, 2025 boyunca asayiş suçlarında belirgin bir gerileme sağladı. “Huzur şehri Tunceli” hedefiyle yürütülen çalışmalar sonucunda olayların aydınlatılma oranı yüzde 99,8’e yükselirken, kapkaç, oto, motosiklet hırsızlığı ve yankesicilik gibi suçların hiç yaşanmaması öne çıktı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, asayişten narkotiğe, kaçakçılıktan organize suçlara ve terörle mücadeleye kadar yürütülen faaliyetleri verilerle paylaştı.

Suç verilerinde büyük düşüşler yaşandı.

Tunceli Valisi Şefik Aygöl, 2025’te asayiş suçlarında belirgin düşüş sağlandığını açıkladı. Yıl içinde 2 bin 720 asayiş olayı yaşanırken, bir önceki yıla göre yüzde 13 azalma kaydedildi; olayların aydınlatılma oranı yüzde 99,8 oldu. Bin 206 aranan kişi yakalandı, 41 kişi tutuklandı. Kapkaç, oto ve motosiklet hırsızlığı ile yankesicilik yaşanmadı. Mal varlığına karşı suçlar yüzde 22, dolandırıcılık yüzde 21, kişilere karşı suçlar yüzde 15 azaldı. Narkotikle mücadelede 133 operasyonda 210 şüpheli yakalandı, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
