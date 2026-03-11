onedio
Kişilik Testi: Yüzde Kaç Asilsin?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.03.2026 - 16:01

Asalet” bazen bir unvan değildir, bir duruştur. İnsanlara nasıl davrandığın, zor anlarda nasıl tepki verdiğin, kendine ne kadar saygı duyduğun… Bunların hepsi bir insanın ne kadar asil olduğunu gösterir. Kimileri doğal bir zarafet taşır, kimileri ise zamanla bu özelliği geliştirir. Peki senin içinde ne kadar asalet var?

