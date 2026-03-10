Seni Sen Yapan Özelliğin Ne?

Herkesin karakterinde öne çıkan bir özellik vardır. Bazılarıyla konuştuğunda onların zekâsı dikkat çeker, bazılarıyla vakit geçirirken samimiyetini hissedersin, bazı insanlar ise güçlü duruşlarıyla akılda kalır. Peki seni sen yapan, seni diğer insanlardan ayıran en baskın özelliğin hangisi?