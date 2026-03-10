Evinizi Sihirli Bir Değnek Değmiş Gibi Tertemiz Yapacak '20/20 Kuralı'

Eviniz sürekli dağılıyor, kirleniyor ve siz işe nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Aslında tüm bunların sebebi evinizde gereğinden fazla eşyanız olması olabilir. Merak etmeyin, sizi anlıyoruz. '40 gün durak, bir gün gerek' sözü boşuna bu topraklarda üretilmemiş!

Neyse ki sizi fazla yüklerinizden kurtaracak yepyeni bir yöntem var: 20/20 kuralı

Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor?