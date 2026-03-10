onedio
Evinizi Sihirli Bir Değnek Değmiş Gibi Tertemiz Yapacak '20/20 Kuralı'

Evinizi Sihirli Bir Değnek Değmiş Gibi Tertemiz Yapacak '20/20 Kuralı'

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
10.03.2026 - 11:45

Eviniz sürekli dağılıyor, kirleniyor ve siz işe nereden başlayacağınızı bilemiyor musunuz? Aslında tüm bunların sebebi evinizde gereğinden fazla eşyanız olması olabilir. Merak etmeyin, sizi anlıyoruz. '40 gün durak, bir gün gerek' sözü boşuna bu topraklarda üretilmemiş!

Neyse ki sizi fazla yüklerinizden kurtaracak yepyeni bir yöntem var: 20/20 kuralı

Peki bu yöntem nasıl uygulanıyor?

Ev temizliğinde en çok zorlayan şeylerden biri dağınıklık, değil mi?

Ev temizliğinde en çok zorlayan şeylerden biri dağınıklık, değil mi?

Temizlik yapmaya karar verdiğinizde gözünüzde büyüyen o dağınıklığı biliyoruz. Dağınıklığın sebebi hem eşyaların bir türlü (!) yerli yerinde durmaması hem de gereğinden fazla eşyanızın olması. Eşyalarınız arttıkça depolama alanlarınız artıyor, alanınız arttıkça eşyalarınız artıyor ve eviniz git gide daralıyor...Merak etmeyin, sizi temizliğe başlamakta zorlayan o dağınıklığı bitirmeye geldik. 

20/20 kuralı ile evinizdeki dağınıklıktan kurtulmak artık çok kolay!

Kendisini 'profesyonel temizlik uzmanı' olarak tanıtan Regina Lark, “Eşya ayıklamada 20/20 kuralı, bir eşyanın 20 dakika içinde ve 20 dolardan daha az bir fiyata değiştirilebiliyorsa, ondan kurtulmak gerektiği anlamına geliyor.' diyor.

Tabii 20 doları biz 200 TL olarak düşünebiliriz :)

20/20 kuralı sayesinde evinizdeki ferahlığa inanamayacaksınız! (Ya da 20/200)

20/20 kuralı sayesinde evinizdeki ferahlığa inanamayacaksınız! (Ya da 20/200)

Lark, “Kuralın amacı, gelecekte bir şeye ihtiyaç duyma korkusuyla ilgili kaygıyı azaltmaktır. Özellikle 'her ihtimale karşı' eşyaları saklama eğiliminde olan insanlar için faydalı bir zihniyet değişikliği olabileceğini düşünüyorum.” diyor. 

Bu yöntemi uygulamak için, örneğin evinizdeki eski bir kulaklığı düşünün ve kendinize şunu sorun: 200 liradan daha az bir fiyata yenisini bulabilir miyim? Yerel bir mağazadan veya internetten 20 dakikadan kısa sürede bulabilir miyim? Her iki sorunun da cevabı evet ise kural gereği o eşyayı elinizde tutmamalısınız.

20/200 kuralının en büyük faydası, karar aşamasını kolaylaştırması ve insanların daha kolay ilerlemesine yardımcı olması. Özellikle ucuz ve kolayca değiştirilebilen günlük eşyalar söz konusu olduğunda, emin olun bu kadar kaygı duymanıza ve hem evinizin hem de zihninizin bu kadar yorulmasına gerek yok!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
